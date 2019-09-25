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Модернизация

ПАО "ФСК ЕЭС" начало реконструкцию одного из питающих центров Оренбургской области – подстанции 220 кВ "Киембай"

ПАО ФСК ЕЭС начало реконструкцию одного из питающих центров Оренбургской области – подстанции 220 кВ Киембай

25 сентября 2019, 12:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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На энергообъекте будет изменена схема открытого распределительного устройства 220 кВ для ЛЭП, обеспечивающей выдачу мощности Ириклинской ГРЭС. Вместо устаревших отделителей и короткозамыкателей, требующих повышенное внимание со стороны персонала, будут смонтированы современные элегазовые выключатели. Выполнение работ повысит надежность энергоснабжения востока Оренбургской области. Объем инвестиций составляет более 260 млн рублей.

К концу 2019 будет установлен первый выключатель, еще  один – в следующем году. Также к концу года на подстанции будет построено здание комплектного распределительного устройства КРУН 10 кВ, в котором разместят вакуумные выключатели 10 кВ. Все работы планируется завершить в 2020 году.

Мощность подстанции 220 кВ «Киембай» составляет 321,5 МВА.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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