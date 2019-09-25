ПАО "ФСК ЕЭС" начало реконструкцию одного из питающих центров Оренбургской области – подстанции 220 кВ "Киембай"

На энергообъекте будет изменена схема открытого распределительного устройства 220 кВ для ЛЭП, обеспечивающей выдачу мощности Ириклинской ГРЭС. Вместо устаревших отделителей и короткозамыкателей, требующих повышенное внимание со стороны персонала, будут смонтированы современные элегазовые выключатели. Выполнение работ повысит надежность энергоснабжения востока Оренбургской области. Объем инвестиций составляет более 260 млн рублей.



К концу 2019 будет установлен первый выключатель, еще один – в следующем году. Также к концу года на подстанции будет построено здание комплектного распределительного устройства КРУН 10 кВ, в котором разместят вакуумные выключатели 10 кВ. Все работы планируется завершить в 2020 году.



Мощность подстанции 220 кВ «Киембай» составляет 321,5 МВА.