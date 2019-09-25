Подмосковные предприниматели обсудят "новую жизнь" старых заводов на форуме 30 сентября

Форум предпринимателей Подмосковья "Новая жизнь старых заводов" пройдет 30 сентября в Долгопрудном, на мероприятии ожидается более тысячи участников, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Мы на форуме будем обсуждать разные модели диверсификации старых заводов с сохранением и созданием новых рабочих мест", - сообщил зампреда правительства Московской области Вадим Хромов, слова которого приводятся в сообщении.

Также на мероприятии будет обсуждаться вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

Зампред отметил, что в форуме примут участие свыше 1000 предпринимателей, спикерами станут представители органов власти, институтов поддержки бизнеса, эксперты.

Форум пройдет на площадке Международного яхтенного порта в городском округе Долгопрудный (территория бывшего "Хлебниковского машиностроительного-судоремонтного завода"). Мероприятие организовано министерством инвестиций и инноваций Московской области и Торгово-промышленной палатой региона.

Interfax