Россия и Япония договорились о сотрудничестве в области водорода

25 сентября 2019 года, Токио – АО «Русатом Оверсиз» и Агентство по природным ресурсам и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали в Токио соглашение о сотрудничестве в сфере совместной разработки в 2020-2021 гг. технико-экономического обоснования пилотного проекта экспорта водорода из России в Японию.

Документ с российской стороны подписал Антон Москвин, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса АО «Русатом Оверсиз», с японской стороны – Томохиро Канеко, заместитель комиссара Агентства по природным ресурсам и энергетике Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

В пилотном экспортном проекте рассматривается возможность производства водорода для японского рынка методом электролиза.

«Сегодня Япония входит в число лидеров по развитию водородной экономики. Водородные технологии имеют значительный потенциал применения в различных сферах: от генерации электричества до транспорта, отопления и промышленных процессов. При этом, очень важно обеспечить экологически чистое производство водорода. Росатом рад предложить свои компетенции в сфере производства чистой энергии, оборудования и реализации международных проектов для сотрудничества с Японией в области развития глобальной цепочки поставок водорода», - заявил Антон Москвин, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса АО «Русатом Оверсиз».

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