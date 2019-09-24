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За рубежом

Введена в эксплуатацию первая ветровая турбина ВЭС East Anglia I

Введена в эксплуатацию первая ветровая турбина ВЭС East Anglia I

25 сентября 2019, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЭС, Iberdrola, ScottishPower
Отрасль: Электроэнергетика 

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Шотландская ScottishPower Renewables – дочерняя компания Iberdrola Group – объявила о вводе в эксплуатацию с 12 сентября 2019 г. первой ветровой турбины в составе ВЭС East Anglia I (East Anglia ONE).

Электростанция проектной мощностью 714 МВт, расположенная примерно в 50 км от побережья английского графства Суффолк, входит в состав мегакластера офшорных ветропарков East Anglia, строящихся в южной части Северного моря.

В акватории ВЭС будут установлены 102 ветровые турбины по 7 МВт каждая производства Siemens Gamesa. Проект предусматривает строительство подстанции, прокладку двух подводных КЛ длиной 73 км и шести подземных КЛ по 37 км. Электроэнергия, выработанная ВЭС, по подводным КЛ будет передаваться на ПС Andalusia II, где ее напряжение повышается до 220 кВ, и далее по подземным КЛ в национальную энергосистему. Точкой присоединения East Anglia I к национальной электрической сети является новая ПС Burstall в Суффолке.

Общая стоимость проекта оценивается в £ 2,5 млрд. Полностью завершить проект и ввести East Anglia I в коммерческую эксплуатацию планируется в 2020 г.

Официальный сайт ScottishPower

 

Компания: АО "СО ЕЭС"

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