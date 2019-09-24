Введена в эксплуатацию первая ветровая турбина ВЭС East Anglia I

Шотландская ScottishPower Renewables – дочерняя компания Iberdrola Group – объявила о вводе в эксплуатацию с 12 сентября 2019 г. первой ветровой турбины в составе ВЭС East Anglia I (East Anglia ONE).

Электростанция проектной мощностью 714 МВт, расположенная примерно в 50 км от побережья английского графства Суффолк, входит в состав мегакластера офшорных ветропарков East Anglia, строящихся в южной части Северного моря.

В акватории ВЭС будут установлены 102 ветровые турбины по 7 МВт каждая производства Siemens Gamesa. Проект предусматривает строительство подстанции, прокладку двух подводных КЛ длиной 73 км и шести подземных КЛ по 37 км. Электроэнергия, выработанная ВЭС, по подводным КЛ будет передаваться на ПС Andalusia II, где ее напряжение повышается до 220 кВ, и далее по подземным КЛ в национальную энергосистему. Точкой присоединения East Anglia I к национальной электрической сети является новая ПС Burstall в Суффолке.

Общая стоимость проекта оценивается в £ 2,5 млрд. Полностью завершить проект и ввести East Anglia I в коммерческую эксплуатацию планируется в 2020 г.

Официальный сайт ScottishPower