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Встречи

Александр Новак: "Уровень запасов топлива к зиме по субъектам электроэнергетики составляет 135% от норматива"

Александр Новак: Уровень запасов топлива к зиме по субъектам электроэнергетики составляет 135% от норматива

26 сентября 2019, 11:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства РФ  доложил главе государства о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона 2019/20 годов.

Александр Новак сообщил, что окончание подготовки к зимнему периоду запланировано на 15 ноября.

«На сегодняшний день в зоне нашего внимания находится 460 крупных электростанций мощностью более 25 МВт, а также около 400 электросетевых объектов. Мы мониторим ситуацию по исполнению плановых  капитальных работ, которые на 95% уже завершены», - сказал Министр энергетики.

По словам Александра Новака, на особом контроле  в Минэнерго находится ситуация с топливообеспечением субъектов электроэнергетики.

«На сегодняшний день уровень запасов топлива составляет примерно 135% от норматива», -  подчеркнул Министр энергетики.

Александр Новак отдельно остановился на ситуация в регионах, пострадавших от паводка.

«Хотел бы доложить , что у нас там нет не подключенных  потребителей, хотя еще ряд объектов находится в зоне затопления, и по мере освобождения от воды мы восстанавливаем постоянные схемы электроснабжения. Собрано необходимое количество техники и бригад, не видим проблем, ситуация с подготовкой к зиме идет в штатном режиме», - отметил Министр энергетики.

В завершение своего доклада Министр подчеркнул, что все крупнейшие компании отрасли уже доложили Минэнерго  о готовности к периоду высоких нагрузок. 

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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