Александр Новак: "Уровень запасов топлива к зиме по субъектам электроэнергетики составляет 135% от норматива"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства РФ доложил главе государства о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона 2019/20 годов.

Александр Новак сообщил, что окончание подготовки к зимнему периоду запланировано на 15 ноября.

«На сегодняшний день в зоне нашего внимания находится 460 крупных электростанций мощностью более 25 МВт, а также около 400 электросетевых объектов. Мы мониторим ситуацию по исполнению плановых капитальных работ, которые на 95% уже завершены», - сказал Министр энергетики.

По словам Александра Новака, на особом контроле в Минэнерго находится ситуация с топливообеспечением субъектов электроэнергетики.

«На сегодняшний день уровень запасов топлива составляет примерно 135% от норматива», - подчеркнул Министр энергетики.

Александр Новак отдельно остановился на ситуация в регионах, пострадавших от паводка.

«Хотел бы доложить , что у нас там нет не подключенных потребителей, хотя еще ряд объектов находится в зоне затопления, и по мере освобождения от воды мы восстанавливаем постоянные схемы электроснабжения. Собрано необходимое количество техники и бригад, не видим проблем, ситуация с подготовкой к зиме идет в штатном режиме», - отметил Министр энергетики.

В завершение своего доклада Министр подчеркнул, что все крупнейшие компании отрасли уже доложили Минэнерго о готовности к периоду высоких нагрузок.