БМК освоил новую высокопрочную проволоку для кабелей

Белорецкий металлургический комбинат начал выпуск импортного аналога – высокопрочной оцинкованной проволоки для кабельной промышленности. На опытные партии продукции получен положительный отзыв клиента.

По запросу потребителя БМК разработал стальную оцинкованную проволоку диаметрами от 1,85 до 3,05 миллиметров с высокими прочностными характеристиками. Прежде эту продукцию кабельные предприятия приобретали за рубежом.

Проволока используется для изготовления сердечников сталеалюминиевых проводов для энергетической отрасли. Она отличается от ранее производимой более высокой прочностью. Это повышает надежность и срок службы электропроводов, а также позволяет изготавливать сердечник и, соответственно, кабель меньших диаметров, тем самым снижая его металлоемкость и стоимость. Кроме того, высокая прочность таких проводов дает возможность увеличивать расстояние между опорами линий электропередач.

«Усовершенствовав технологию изготовления рядовой проволоки для сталеалюминиевых проводов, мы получили совершенно новый продукт по своим качественным характеристикам. Проволока не уступает зарубежным аналогам и способна заменить их на отечественном метизном рынке», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Сергей Федоров.

Эта новинка БМК заявлена на соискание золотых и серебряных медалей Международной выставки «Металл-Экспо’2019», которые присуждаются за наиболее значимые достижения в сфере производства черных и цветных металлов, современного оборудования и технологии.

Отдел общественных связей и информации БМК