Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с руководством завода "Цветлит"

Глава Мордовии Владимир Волков 25 сентября провел рабочую встречу с руководством ООО «Кабельный завод «Цветлит», обсуждались вопросы модернизации производства и реализации инвестиционных проектов.

Председатель Совета директоров Евгений Бурканов проинформировал Главу республики о результатах работы предприятия за последние 6 месяцев. Темп роста объемов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 178%, темп роста производительности труда – 220%, на рабочие специальности дополнительно принято 30 человек.

Глава республики отметил значимость реализации программы технического перевооружения и модернизации производства с учетом спроса на рынке кабельной промышленности, инвестирования в новые перспективные продукты. За последние полгода на свободных площадях завода были размещены новые производственные линии, в том числе по выпуску инновационных компаундов и огнестойких кабелей, на очереди – запуск производства бронированных кабелей широкого назначения.

В ходе рабочей встречи рассмотрены планы по реализации новых инвестиционных проектов общей стоимостью более 400 млн. рублей.

В рабочей встрече приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, его заместители – министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов и министр промышленности, науки и новых технологий Александр Седов.