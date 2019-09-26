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Инвестиции (проекты)

Инвестор из Китая намерен открыть в Татарстане производство удобрений за $400 млн

Инвестор из Китая намерен открыть в Татарстане производство удобрений за $400 млн

26 сентября 2019, 14:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, АЛАБУГА
Отрасль: Строительство 

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Китайская компания планирует построить в Татарстане на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" завод по производству минеральных удобрений с инвестициями в $400 млн, сообщила в четверг журналистам заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Ведется взаимодействие с китайской компанией по производству химической продукции и минеральных удобрений. Планируемая годовая мощность этого производства на территории ОЭЗ "Алабуга" составит 80 тыс. т меламина, 200 тыс. т аммиака, 460 тыс. т карбамида. Объем инвестиций планируется в размере $400 млн, планируется создание 500 рабочих мест", - сказала она.

Как уточнила Галимова ТАСС, речь идет о компании Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе Татарстана. На ее территории зарегистрировано 57 резидентов, промышленную деятельность ведет 32 компании.

Компания: ТАСС

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