Компания "Россети Тюмень" повышает надежность электроснабжения потребителей на Крайнем Севере

Филиал «Северные электрические сети» компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») в рамках инвестиционной программы завершает реконструкцию отпайки от ВЛ 110 (220) кВ «Оленья – Ямбург» на подстанцию УГП-15, протяженностью по цепям около 44,5 км.

В первоначальном конструктивном исполнении, подвергаясь воздействию сурового климата, линия не обеспечивала необходимого уровня надежности, поэтому было принято решение о проведении комплексной реконструкции с заменой опор, фундаментов, провода и грозотроса.

При реконструкции применен инновационный провод с Z-образным сечением жил, позволяющий повысить устойчивость ВЛ к образованию гололедно-изморозевых отложений и ветровым нагрузкам, а также усиленные опоры с увеличенным межфазным расстоянием, что снижает вероятность коротких замыканий при пляске проводов. К настоящему времени смонтированы все фундаменты, собраны и установлены опоры по второй цепи, подвешено 22,3 км провода, завершено оснащение птицезащитными устройствами. На первой цепи работы выполнены частично: смонтированы три пикета фундамента, собраны три опоры, две из которых уже установлены, монтируется заземление. Полностью объект будет готов к концу 2019 года.

Отметим, что по ВЛ 110 (220) кВ «Оленья – Ямбург», имеющей региональное значение и принадлежащей филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири, осуществляется переток мощности до 40 МВт. Объект питает 17 подстанций 110 кВ, задействованных в электроснабжении производственных мощностей предприятий газодобычи. В этом контексте особенно важно, что реконструкция отпайки линии, находящейся в ведомстве Северных электрических сетей, с применением новых технических решений положительно скажется на надежности основной линии электропередачи и обеспечит бесперебойное энергоснабжение потребителей Ямбургского энергоузла, в том числе непосредственно подключенных к ней объектов ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз».