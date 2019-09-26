Крымский судозавод построит две скоростных "Кометы" к середине 2021 года

Строительство двух скоростных судов на подводных крыльях типа "Комета" планируется на заводе "Море" в крымской Феодосии. Заказ планируется выполнить до середины 2021 года, сообщила ТАСС замминистра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

Первая "Комета 120М", построенная в Рыбинске, курсирует между Ялтой и Севастополем с лета 2018 года. Сообщалось, что планируется построить еще четыре судна для Крыма.

"На заводе "Море" в Феодосии ведется подготовка производства для достройки двух судов с планируемой сдачей заказчику в середине 2021 года", - сообщила Элекчян.

По ее информации, также планируется задействовать в создании "Комет" мощности судоремонтного завода "Южный Севастополь" в Севастополе. На этом предприятии ТАСС подтвердили участие в проекте.

Ранее в июне министр промышленной политики республики Андрей Васюта сообщал ТАСС, что крымский судостроительный завод "Море" будет выпускать скоростные пассажирские теплоходы на подводных крыльях типа "Комета" по договоренности с их головным производителем - заводом "Вымпел" из Рыбинска.

Завод "Море" расположен в Феодосии, основная продукция - суда на подводных крыльях и на воздушной подушке. Работает с 1938 года, с середины 1980 годов строил десантные корабли амфибийного типа "Зубр", производил теплоходы "Ракеты", "Восходы", "Кометы". Завод сочетает производство и проектно-конструкторское бюро. В 2018 году Министерство промышленной политики Крыма сообщало, что до 2021 года планируется провести первый этап модернизации предприятия, ориентировочная смета - 1 млрд рублей.

Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.