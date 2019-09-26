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Инвестиции (проекты)

На курорте "Мамисон" в Северной Осетии заработала особая экономическая зона

На курорте Мамисон в Северной Осетии заработала особая экономическая зона

26 сентября 2019, 16:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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В Северной Осетии вступило в силу постановление о создании особой экономической зоны в районе будущего горнолыжного комплекса «Мамисон», сообщает пресс-служба главы республики.

Как будет развиваться курорт в Алагирском районе, председатель правительства России Дмитрий Медведев и глава региона Вячеслав Битаров обсудили 25 сентября на встрече в Москве.

«Мною подписано соответствующее постановление правительства, и оно вступает в силу. Можно работать по всем правилам, касающимся особых экономических зон, для создания туристического объекта. Кроме того, как мы с вами уже обсуждали, принято решение дофинансировать строительство объекта и в этом, и в следующем году. Имею в виду ту долю государственного финансирования, которая требуется для создания полноценного государственно-частного партнёрства. Надеюсь, это принесёт результат, и мы получим ещё один хороший туристический горнолыжный объект», - сказал Медведев.

Вячеслав Битаров поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за внимание к масштабному проекту, который сулит создание более трёх тысяч новых рабочих мест, большие налоговые отчисления и привлечение туристов.

«Каждый рубль, который планируется выделить, будет направлен на те цели, для которых он предназначен», – заверил Битаров.

Статус особой экономической зоны позволит привлекать частные инвестиции для строительства гостиниц, канатных дорог, горнолыжных трасс, объектов индустрии развлечений. Главными партнёрами проекта стали компании «Гудмаш» и «Меркада».

В этом году на проектно-сметную документацию проект получил 100 млн рублей из федерального и 20 млн рублей из республиканского бюджета. 

АиФ

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