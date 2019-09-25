ПАО "ФСК ЕЭС" обеспечило новой спецтехникой строящиеся для ВСТО и БАМа энергообъекты

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) поставило 13 единиц спецтехники для обслуживания новых электросетевых объектов, построенных в северных районах Иркутской области. Использование новых машин значительно сократит сроки проведения ремонтных работ, как следствие, повысит надежность электроснабжения объектов Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

В эксплуатацию энергетикам забайкальского филиала Федеральной сетевой компании поступила современная техника российского производства высокой проходимости, в том числе квадроциклы, вездеходы, бульдозеры и пр. Новая спецтехника способна преодолевать водные преграды, снежную целину, заболоченные участки всех категорий местности в тяжелых климатических условиях. Для проведения диагностических обследований волоконно-оптических линий связи приобретена передвижная лаборатория.

Поставка спецтехники выполнена в рамках обслуживания построенной в этом году линии электропередачи 220 кВ «Тира – Надеждинская». Новая ЛЭП общей протяженностью по двум цепям порядка 300 км предназначена для электроснабжения нефтеперекачивающих станций трубопровода ВСТО и повышения надежности электроснабжения БАМа.

Развитие системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей – крупнейший из проектов ПАО «ФСК ЕЭС». На территории Сибири и Дальнего Востока запланирована реализация 21 мероприятия (титула).