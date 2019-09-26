"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" оценили готовность к работе в отопительный период

В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подведены промежуточные итоги готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. Во всех двадцати регионах зоны ответственности электросетевой компании подготовка к зиме идет в строгом соответствии с планом. На данный момент готовность к отопительному периоду составляет 98%.

К наступлению сезона холодов энергетики отремонтировали более 46,6 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи всех классов напряжения, 11 826 трансформаторных пунктов (ТП), 71 силовых трансформатора и 1594 трансформаторов ТП, заменили 5361 опорно-стержневых изоляторов. Для предотвращения отключений воздушных линий из-за падения деревьев на провода и перекрытия на поросль специалисты компании расчистили трассы воздушных линий электропередачи на площади 26 706 га и расширили их на 768 га.

На сегодняшний день в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сформировано 168 мобильных подразделений, готовых выехать к месту повреждения электрооборудования на расстояние от 500 до 1000 км - в том числе в другие регионы. Бригады укомплектованы необходимым инструментом и приспособлениями, спецодеждой, запасом финансовых средств и продовольственными пайками.

Опыт, позволяющий в чрезвычайных ситуациях не терять ни минуты, приобретается энергетиками постоянно, для этого в год в подразделениях компании организуется порядка 13000 тысяч и более различных тренировок. Это могут быть масштабные учения с широким спектром поставленных задач, в которых задействовано большое количество оперативного персонала из всех филиалов, привлечены сотрудники МЧС, магистральных электросетей, спецтехника, или же отработка строго определенных навыков. К сентябрю в подразделениях сетевой компании проведено порядка 9329 тренировок.

Для оперативного восстановления энергоснабжения филиалы компании располагают резервными источниками систем электроснабжения (РИСЭ). На данный момент в распоряжении компании находится 1 974 РИСЭ, 24 из них было приобретено в текущем году. Суммарная мощность резервирования имеющихся РИСЭ составляет 60,4 МВт.

При подготовке к зиме 2019-2020 гг. «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обновили парк авто- и специализированной техники на 170 единиц, общее число транспортных средств Общества и управляемого Общества составляет 15 049 единиц. Значительная часть автопарка сейчас задействована в расчистке и расширении просек под воздушными линиями электропередачи, что является неотъемлемой частью масштабной работы по предотвращению технологических нарушений.

Работы по подготовке к зиме находятся на завершающей стадии. К концу сентября все мероприятия, направленные на обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей в период низких температур и максимальных нагрузок, будут выполнены в полном объеме.

Зима была и остается сложным периодом и для персонала, и для энергооборудования электросетевой компании. Ежегодно энергетики реализуют большой объем работ при подготовке электросетевого комплекса к периоду максимальных нагрузок, что позволяет быть готовыми к любым погодным катаклизмам, обеспечить стабильность функционирования энергосистем подведомственных регионов, надежность электроснабжения населения, промышленных предприятий и социально-значимых объектов.