"Россети" инвестирует в электросетевой комплекс Кабардино-Балкарии 1,8 млрд рублей до 2023 года

Сегодня в Москве состоялась встреча заместителя генерального директора ПАО «Россети», гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова и временно исполняющего обязанности Главы КБР Казбека Кокова.

Одним из важных итогов встречи стала договоренность сторон об инвестициях в размере 1,8 млрд рублей, которые группа «Россети» направит до 2023 года в развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарской республики. В частности, 1,6 млрд рублей энергетики инвестируют в масштабную реконструкцию потребительских сетей низкого напряжения, а также реализацию комплексной программы по замене приборов учета. Еще 200 млн рублей «Россети Северный Кавказ» направят на технологическое присоединение.

«Важно, что эти инвестиции – нетарифные источники, а собственные средства госхолдинга. В самое ближайшее время энергетики совместно с правительством региона разработают программу надежности электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии. В рамках этого документа, среди прочих мероприятий, планируется масштабная реконструкция уже действующих и строительство новых энергообъектов, в том числе в рамках цифровой трансформации отрасли страны», - пояснил Виталий Иванов.

В ходе диалога руководитель «Россети Северный Кавказ» сообщил Главе Кабардино-Балкарии о готовности электросетевого комплекса региона к зиме. Виталий Иванов отметил, что в региональном филиале уже завершены работы по подготовке к прохождению зимнего максимума нагрузок. В частности, среди выполненных энергетиками работ - капитальный ремонт более 350 километров воздушных линий, капитальный ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ, исполнения ряда других отраслевых мероприятий.



Глава региона Казбек Коков выразил уверенность, что энергетики, исходя из реализованных мероприятий и прилагаемых усилий, обеспечат надежное энергоснабжение потребителей республики в период холодов.



Напомним, филиал «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго», осуществляющий деятельность на территории КБР, входит в десятку лучших электросетевых комплексов России.

