Сергей Новиков, Антон Инюцын и Александр Бугаев проведут межведомственное совещание в Молодежный день РЭН-2019

Отрасли поставок кабеля в России
26 сентября 2019, 10:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: РЭН-2019, РОСКОНГРЕСС, REW-2019
Отрасль: Электроэнергетика
В Молодежный день форума «Российская энергетическая неделя» 5 октября 2019 года состоится межведомственное совещание по вопросам популяризации среди молодежи топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования.
В совещании примут участие: начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, ректоры ведущих энергетических и инженерных вузов страны, энергетические компании, вузы, комитеты по делам молодежи и департаменты образования субъектов Российской Федерации.
Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.