Сергей Новиков, Антон Инюцын и Александр Бугаев проведут межведомственное совещание в Молодежный день РЭН-2019

В Молодежный день форума «Российская энергетическая неделя» 5 октября 2019 года состоится межведомственное совещание по вопросам популяризации среди молодежи топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования.

В совещании примут участие: начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, ректоры ведущих энергетических и инженерных вузов страны, энергетические компании, вузы, комитеты по делам молодежи и департаменты образования субъектов Российской Федерации.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.