Тверской филиал "Россети Центр" готовится к периоду зимнего максимума нагрузок

Заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц принял участие в заседании Правительства Тверской области, основным вопросом повестки которого стала готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.

В обсуждении актуальной темы также участвовали члены регионального правительства, главы муниципальных образований, представители топливно-энергетического комплекса региона.

В филиале «Россети Центр Тверьэнерго» завершается подготовка к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2019 – 2020 годов. В рамках подготовки электросетевого комплекса к периоду максимума низких температур приоритетным направлением деятельности является выполнение ремонтной программы. В Тверьэнерго по всем классам энергооборудования оно идет в четком соответствии с намеченными графиками и с перевыполнением по отдельным пунктам. Так, из запланированных к ремонтам 184 км воздушных линий (ВЛ) напряжением 35 – 110 кВ к концу сентября отремонтировано 190 км, а из намеченных в плане 513 трансформаторных подстанций мощностью 10/0,4 кВ капитально отремонтированы 525. Также выполнен ремонт 948 км ВЛ 0,4-10 кВ.

Большое внимание уделяется расчистке и расширению просек линий электропередачи. На данный момент от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 1,3 тысяч га.

Аварийный резерв тверского филиала «Россети Центр» укомплектован на 100%. В Тверьэнерго подготовлены резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) в количестве 48 штук суммарной мощностью 3344 кВт. РИСЭ распределены по местам постоянного базирования, определены лица, ответственные за их сохранность, техническое обслуживание и эксплуатацию на местах.

Кроме того, в целях обеспечения своевременной ликвидации массовых отключений электросетевых объектов в филиале сформировано 13 мобильных бригад в количестве 68 человек высококвалифицированного персонала, оснащенных 21 единицей специальной техники, в том числе высокопроходимой.

Службой механизации и транспорта филиала ведется подготовка автотранспорта, подъемно-транспортных машин и механизмов к проведению аварийно-восстановительных работ в экстремальных зимних условиях. 80 водителей в текущем году прошли обучение по программам контраварийной подготовки и защитного вождения.

В рамках подготовки филиала к осенне-зимнему периоду в августе были проведены совместные командно-штабные учения по отработке взаимодействия тверского филиала «Россети Центр» с Главным управлением МЧС России по Тверской области, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Валдайского ПМЭС, филиалом АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ, а также с органами исполнительной власти при возникновении аварий в электросетевом комплексе, связанных с нарушением электроснабжения в условиях низких температур.

С 12 августа по 6 сентября была проведена проверка готовности электросетевого комплекса Тверьэнерго к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок ЦУ Ростехнадзора, в результате которой филиалу было направлено предписание о необходимости в кратчайшие сроки устранить ряд выявленных замечаний.

К выполнению предписания энергетики приступили незамедлительно. Стоит отметить, что критерием готовности электросетевого комплекса к зиме согласно регламентирующим документам Минэнерго РФ, является отсутствие неустраненных замечаний Ростехнадзора в установленные предписаниями сроки. Благодаря предпринятым действиям на настоящее время филиалом устранено уже 34% указанных замечаний. Для ускорения работ по выполнению указаний надзорных органов в Тверьэнерго были мобилизованы все необходимые силы и средства. Все требования Ростехнадзора будут выполнены в установленный срок.

«Подготовка электросетевого комплекса к зиме всегда требует особенного контроля. Специалисты Тверьэнерго подходят к ней максимально ответственно и оперативно, отмечает заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц. - В настоящее время реализация комплекса превентивных мероприятий находится в завершающей стадии. Мы намерены войти в зимний максимум полностью подготовленными к пиковым нагрузкам и обеспечить стабильную подачу электроэнергии потребителям и инфраструктурным объектам региона».