В Омске создают особую экономическую зону

Буркову показали производство инновационных котлов для Арктики и омской глубинки Буркову показали производство инновационных котлов для Арктики и омской глубинки

Она разместится в Северной промзоне города. Первоочередная задача, поставленная губернатором Омской области Александром Бурковым, — решить земельный вопрос и найти якорных арендаторов.

Губернатор Омской области Александр Бурков выступает с бюджетным посланием на 2020 год. Одной из главных задач он назвал работу по привлечению инвестиций в регион, бюджетных и частных. По словам Александра Буркова, за два года уровень федеральной бюджетной поддержки Омской области вырос почти вдвое. Это показатель доверия президента Владимира Путина. Но нужно работать над доверием крупного бизнеса.

«Это определяющее условие для роста региональной экономики и выполнения социальных обязательств. Ключ для решения основных проблем», — подчеркнул Александр Бурков.

За январь — июнь этого года объем инвестиций в экономику Омской области вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 65 млрд рублей. По внебюджетным инвестициям рост еще выше – почти в два раза.

«Наполнение инвестиционного портфеля – один из самых важных результатов нашей с вами работы», — отметил глава региона.

В феврале был заключен первый специальный инвестиционный контракт на строительство в Омске завода катализаторов. Рассматривается возможность заключения такого контракта и в отношении проектов «Омского каучука» с объемом инвестиций 2 млрд рублей.

Прошедший в июне этого года ХХIII Петербургский международный экономический форум ознаменовался ростом интереса федеральных компаний к региону и подписанием соглашений с крупнейшими инвесторами: с компанией «Газпромнефть» по проектам на сумму 106 млрд рублей и с компанией «АФК-Система» по проектам на сумму более 5 млрд рублей.

«В первую очередь мы сегодня оказываем поддержку нашим высокотехнологичным производствам, инвестирующим средства в свою модернизацию», — отметил Александр Бурков.

В пример он привел Омский завод инновационных технологий. Предприятие включили в реестр участников региональных инвестпроектов, что позволяет ему получить льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество для расширения производства котельного оборудования. Емкость проекта — более 800 млн рублей. Также компания «Планета-Центр» начинает реализацию второго этапа расширения производства полимерных пленок и гибкой упаковки в объеме не менее 450 млн рублей инвестиций.

«В 2020 году сделаем шаг навстречу и экологически чистым видам энергии — ожидается ввод в эксплуатацию солнечной электростанции в Нововаршавском районе мощностью 30 мегаватт с инвестициями в 3 млрд рублей» — сообщил губернатор Омской области.

Впервые за многие годы появились планы по строительству нового элеваторного комплекса для хранения и подработки зерновых и масличных культур с общим объемом капитальных вложений около 350 млн рублей. Есть инвесторы, заинтересованные в строительстве 4-звездочных отелей, с общим портфелем инвестиций 2 млрд рублей. Им необходимы преференции для снижения инвестиционных рисков.

«Нам нужны новые современные гостиницы для проведения международных мероприятий и увеличения турпотока. Поручаю минкультуры совместно с минэкономики дать предложения по расширению мер поддержки гостиничного бизнеса для привлечения туристов не только в областной центр, но и в районы области. Динамика инвестиций хорошая, но расслабляться нам еще рано», — заявил глава регионального правительства.

Сегодня на территории области нет ни одной площадки, оформленной под ключ, позволяющей инвесторам сразу запустить свой проект. По мнению губернатора, необходимо реализовать два приоритетных направления: создание особой экономической зоны и не менее двух промышленных технопарков.

«Начало уже положено — определена территория в Северной промзоне Омска для размещения особой экономической зоны. Необходимо инициировать решение земельных вопросов, определить якорных резидентов и обеспечить подготовку заявки Омской области в Минэкономразвития России», — отметил Александр Бурков.

Также глава региона добавил, что состояние инвестклимата зависит и от работы глав районов, которым необходимо активнее вести работу с потенциальными инвесторами.

"ОМСКРЕГИОН"