Япония поможет России выиграть конкуренцию на мировом рынке СПГ

Участие Японии в строительстве перегрузочных СПГ-терминалов «Новатэка» на Камчатке и в Мурманской области приведет к сокращению времени использования танкеров ледового класса, и как следствие, удешевит поставки газа. Как считают эксперты, Япония сможет заработать на своих инвестициях, а Россия упрочит свои позиции на мировом рынке СПГ.

Перегрузочные комплексы СПГ на Камчатке и в Мурманской области

Японская компания Mitsui O.S.K. Lines (MOL) совместно с Банком Японии для международного сотрудничества заключили с «Новатэком» соглашение о сотрудничестве по финансированию строительства перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области.

Документ предполагает финансирование со стороны японских компаний и приобретение ими долей в СПГ-терминалах «Новатэка». В российской компании отмечают, что уже начали сотрудничать с японскими партнерами в рамках проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» и видят огромный потенциал для реализации новых совместных проектов.

«Япония серьезно нуждается в сжиженном газе. Среди поставщиков этой страны есть и конкурирующие с Россией страны, в том числе те, кто может иметь какую-то политическую поддержку со стороны японского правительства, например, США. Но российское предложение по соотношению цена-транспортные расходы, недалекие расстояния и отсутствие рисков военно-политического характера позволяют выиграть конкуренцию. Поставки СПГ из России для Японии представляется очень выгодной историей. К тому же туда достаточно давно поставляется газ с «Сахалина-2», где японские компании Mitsui и Mitsubishi являются соакционерами. Российский газ занимают довольно большую долю японского рынка. Что касается инвестиций в проекты «Новатэка», то Япония рассчитывает на дополнительное развитие российского направления поставок газа. Одно время обсуждался проект строительства трубы, которая могла бы прийти с Сахалина в Японию, но в итоге он так и не сдвинулся с мертвой точки. Его реализации помещал целый ряд проблем, начиная от геологии и землетрясений, и заканчивая отсутствием единой системы газоснабжения в Японии. Стране выгодно покупать сжиженный газ, поэтому они решили вложиться в проекты «Новатэка», - уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Япония пока остается крупнейшим рынком сбыта СПГ в мире, и только вторым идет Китай, недавно обогнавший Южную Корею. Именно поэтому многие компании хотят выйти на японский рынок. Как ранее предположили эксперты, на этом фоне «Новтаэк» пытается выстроить с Японией вертикальную интеграцию в энергетической сфере по примеру сотрудничества с Китаем.

Позиции России на мировом рынке СПГ

Например, японские компании войдут в проект «Арктик СПГ-2» и перегрузочный терминал на Камчатке и в Мурманской области, а российские компании примут участие в строительстве регазификационного терминала и газовых электростанций в Японии. Тот же проект «Арктик СПГ-2» важен для японцев не только с точки зрения обеспечения доступа к рынку, но и в контексте участия в поставках оборудования и газовозов на российский рынок.

«Перегрузка на Камчатке удешевит поставки газа в Японию, потому что у «Новатэка» не будет необходимости использовать танкеры ледового класса на всем протяжении пути. Достаточно будет использовать их только на Северном морском пути, а дальше задействовать более дешевую перегрузку. В итоге общие поставки становятся дешевле, а сам российский газ более конкурентоспособным. Помимо Японии терминал на Камчатке усилит позиции РФ и в других странах АТР – Японии, Китае, Вьетнаме, Индии и так далее. У «Новатэка» уже подписано огромное количество соглашений и контрактов с большим количеством стран, которые будут переходить на газ с учетом общей климатической ситуации и планами по уходу от угля. Газ представляется лучшим вариантом на ближайшие десятилетия. Что касается Мурманска, то там японским компаниям выгодно работать на совместном партнерстве, потому как «Новатэк» поставляет СПГ и на Запад», - добавляет Митрахович.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон и сам ранее отмечал, что дальнейшее развитие логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в Японию и укреплению торговых и экономических связей между странами.

Кроме того, за счет строительства терминала на Камчатке по перегрузке СПГ компания сможет не только существенно снизить затраты на транспортировку газа, но заложит основу для создания в регионе глобального СПГ-хаба, тем самым создав условия для круглогодичного использования Северного морского пути. Здесь стоит учитывать общемировые процессы формирования СПГ-хабов. Аналогичные хабы уже существуют для нефти, нефтепродуктов и угля, поэтому в контексте СПГ такой подход также может быть эффективен.

rueconomics.ru