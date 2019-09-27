Анастасия Бондаренко: "Минэнерго России выступает за то, чтобы не оказывать давление на бизнес дополнительными ограничениями"

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко выступила на круглом столе «Парижское соглашение: экономико-правовые аспекты влияния на ТЭК», организованном комитетом по энергетике Государственной Думы Российской Федерации.

В своем докладе она отметила, что при подготовке к принятию Парижского соглашения Минэнерго России проводило неоднократные консультации и обсуждения с компаниями ТЭК и экспертным сообществом в части принятия мер климатического регулирования и социально-экономических последствий их введения.

«По результатам таких обсуждений отраслевым сообществом высказывалось консолидированное мнение о необходимости принятия российской стороной Парижского соглашения при условии учета на международном уровне интересов страны в области противодействия изменениям климата», - сказала статс-секретарь.

Анастасия Бондаренко напомнила, что Минэнерго России всегда отмечало, что для удовлетворения глобального спроса на энергию необходимо сбалансированное развитие углеводородной и возобновляемой энергетики:

«Ускорение энергетического перехода не должно разрушать способность традиционной энергетики обеспечивать доступ к надежному и устойчивому энергоснабжению, а также препятствовать социально-экономическому развитию».

Заместитель Министра обратила внимание участников «круглого стола» на то, что Минэнерго России считает недопустимым рассмотрение вопросов изменения климата и охраны окружающей среды с предвзятой точки зрения, а также ущемление интересов производителей энергоресурсов.

«Минэнерго России отмечает такую угрозу, как дискриминация российских организаций ТЭК на мировых энергетических рынках путем изменения международного и внутреннего нормативно-правового регулирования в сфере энергетики, в том числе под предлогом реализации климатической и экологической политики или диверсификации источников импорта энергоресурсов», - сказала замглавы энергетического ведомства.

Анастасия Бондаренко также сообщила, что Минэнерго намерено продолжать дискуссию относительно законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов. По ее словам, в существующем виде законопроект может привести к росту финансовой нагрузки на отрасль ТЭК и снижению конкурентоспособности отрасли.

«Принятие Парижского соглашения состоялось, самым актуальным становится реализация его положений. Мы выступаем за то, чтобы не оказывать давление на бизнес дополнительными ограничениями», - пояснила замглавы энергетического ведомства.

Анастасия Бондаренко также напомнила об обязательствах, которые взяла на себя Российская Федерация при подписании Парижского соглашения: ограничить антропогенную эмиссию парниковых газов к 2030 году на уровне 70-75 процентов от 1990 года. По словам заместителя министра, Российская Федерация уже сократила выбросы на 49,5 процентов от уровня 1990 года, и обязательства будут выполнены при любом сценарии экономического развития.

Представитель Минэнерго сообщила, что сегодня в топливно-энергетическом балансе России более 60% приходится на долю безуглеродных или низкоуглеродных источников энергии. В части электроэнергетического баланса 75% выработки электроэнергии уже осуществляется на источниках с низкой удельной эмиссией парниковых газов, в том числе на атомных и гидроэлектростанциях.