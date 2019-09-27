Ассоциация "Глобальная энергия" приглашает на первую официальную пресс-конференцию лауреатов 2019 года

1 октября в пресс-центре ТАСС состоится первая официальная пресс-конференция лауреатов Международной энергетической премии «Глобальная энергия» 2019 года Фреде Блобьерга (Дания) и Халила Амина (США). Ученые впервые выступят перед журналистами России и расскажут о своих разработках, за которые они были отмечены премией, а также поделятся прогнозами развития отрасли. Начало мероприятия в 11.00, аккредитация обязательна.

Лауреаты «Глобальной энергии» 2019 года занимаются развитием технологий в областях, связанных с решением инфраструктурных проблем в энергетике — вопросами передачи и хранения энергии, которые особенно остро стоят сегодня в сегменте возобновляемой энергогенерации. Датский профессор Фреде Блобьерг, эксперт в области силовой электроники, стал победителем в номинации «нетрадиционная энергетика». «Глобальная энергия» присуждается ему «за выдающийся технический вклад в развитие интеллектуальных систем управления для широкого использования ВИЭ». В 1990-е он сделал ряд изобретений в области технологий приводов с регулируемой скоростью вращения ротора, и сегодня они штатно применяются в ветряных турбинах, позволяя рационально вырабатывать электроэнергию, что экономит компаниям десятки миллионов долларов в год.

Американский профессор Халил Амин, победивший в номинации «новые способы применения энергии», является мировым рекордсменом по количеству публикаций на тему аккумуляторных батарей. Награда присуждена ему с формулировкой «за вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии». Его исследования связаны с созданием новых катодов и анодов для литий-ионных батарей, разработкой жидкостно-полимерных электролитных систем, а также литий-кислородных, литий-серистых, натрий-ионных аккумуляторов. Разработанные им аккумуляторные элементы применяются многими корпорациями: BASF, Envia, LG Chemical, Microvast, Samsung Chemical, TODA, Umicore. Не так давно ученый разработал новую супероксидную систему аккумуляторов, способную выдавать в пять раз больше энергии по сравнению с литий-ионными батареями. Это открытие дало толчок новому витку исследований, направленных на повышение энергетической плотности аккумуляторных батарей и снижению издержек на расширение электрификации транспортных средств.

В пресс-конференции также примет участие Рае Квон Чунг, Председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», советник председателя Группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году. Эксперт оценит, как инновации лауреатов в области аккумулирования и передачи энергии помогут ответить на глобальные вызовы в энергетической сфере и добиться устойчивого развития согласно ЦУР ООН.

Отметим, что к участию в мероприятии также приглашены: главы компаний – членов ассоциации - генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Пресс-конференция состоится 1 октября по адресу: Москва, Тверской бульвар, дом 2, пресс-центр ТАСС (второй этаж). Начало мероприятия в 11.00.

Для аккредитации представителей СМИ просьба сообщить: ФИО, название СМИ, контактный телефон и электронный адрес.

Дополнительная информация:

press@ge-prize.org, +7 495 739 54 35

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