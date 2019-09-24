ОткройМоспром на предприятиях Москабельмет

В рамках ежегодного проекта «Открой Моспром» предприятие «Москабельмет» провело экскурсию по производству волоконно-оптических кабелей для всех желающих. Участники познакомились с историей группы компаний и своими глазами увидели, как производятся оптические кабели связи. Такие интерактивные экскурсии в этом году пройдут на 19 фабриках и заводах столицы, чтобы познакомить москвичей с различными производствами и помочь самым юным участникам с выбором будущей профессии.

26 сентября старейший кабельный завод России провел экскурсию по производству для всех желающих. За 2,5 часа посетители познакомились с историей завода, его достижениями и технологиями. Приняли участие в мероприятии и сотрудники медиахолдинга "РусКабель" – главный редактор журнала "RusCable Insider Digest" Евгения Гусева и корреспондент Дарья Щукина.

Экскурсия началась с внутреннего двора промышленного кластера на второй Кабельной улице. Участникам представили незаурядную архитектуру завода: на территории построена уменьшенная копия Эйфелевой башни, а под ней − настоящее французское кафе. Рядом расположилась железная скульптура комара. И все это сделано прямо здесь, на заводе, впрочем как и все остальные уличные украшения − витые кованные уличные фонари и скамейки, светящийся по вечерам месяц, красивые вывески и заборы и даже статуи грифонов на входной группе главных ворот. «Все, что есть на Москабеле, сделано на Москабеле,» − комментирует ведущий бренд-менеджер завода Чулпан Мухтарова. Руководство завода постаралось создать атмосферу маленького города. Здесь есть и скверик для свиданий, и уютное кафе, и даже собственный Центр Здоровья.

Гостям рассказали об истории: начале развития кабельной продукции в России, роли завода в Великой Отечественной войне, совершенствовании технологий и открытии новых способов производства. Рассказали и о сегодняшних достижениях. Особое внимание было отдано лаборатории, проверяющей качество меди (в России это единственная подобная лаборатория) и испытательному центру кабельной продукции.

Посетители познакомились и с самим процессом производства волоконно-оптического кабеля на предприятии «Москабель-Фуджикура». Ведущий инженер-технолог завода Леонид Кубарев рассказал посетителям, как производятся различные виды кабеля, показал некоторые инновационные продукты и ответил на самые популярные вопросы о кабельной продукции. Экскурсия прошла интересно и познавательно. Программа была адаптирована для широкого зрителя: гостям рассказывали смешные местные байки и давали изучить некоторые материалы «наощупь» − намочить, погнуть и попытаться переломить.

Такие интересные экскурсии по различным производствам москвичи могут посещать совершенно бесплатно в рамках проекта «Открой Моспром». В этом месяце он пройдет с 26 по 28 сентября и охватит 19 московских производств. «Открой Моспром» стартовал уже в третий раз. С каждым разом в проекте принимают участие все больше москвичей. В 2018 году гостями экскурсий проекта стали 1700 человек, а в 2019 их ожидаемое число переваливает за 2000. Проект «Открой Моспром» создан для того, чтобы популяризовать рабочие профессии, поделиться с широкой аудиторией знаниями о российской промышленности и помочь юным посетителям определиться с будущей специальностью.

Смотрите, как прошла экскурсия в ближайшем выпуске RusCable Review на канале "медаихолдинг РусКабель".