Мировая энергетика в период до 2040 года: проблемы и перспективы развития

S&P Global Platts, ведущее независимое информационное агентство, специализирующееся на публикации ценовых котировок на сырьевых и энергетических рынках, представит свой долгосрочный прогноз развития энергетики на «Российской энергетической неделе» 2 октября 2019 года. Представители Platts обсудят широкий круг вопросов развития энергетических рынков с учетом так называемого Энергетического Перехода (Energy Transition), включая влияние новых стандартов по выбросам серы Международной морской организации (IMO2020) для судоходства, перспективы использования природного газа в условиях его переизбытка в Европе и влияние новых технологий на мировое потребление и производство энергии.

В рамках сессии “Глобальный прогноз энергетических рынков Platts до 2040 года” глава аналитического подразделения Platts Analytics Крис Миджли (Chris Midgley) представит наиболее вероятные долгосрочные перспективы развития глобального энергетического рынка, по мнению аналитиков компании, в том числе с учётом экологических вызовов. В дискуссии примут участие: главный аналитик по рейтингам и инфраструктуре S&P Global Ratings Елена Ананкина; руководитель департамента энергетических исследований ОПЕК Абдерразак Бенюсеф; руководитель департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко; руководитель Аналитического центра Российского энергетического агентства Министерства энергетики Российской Федерации Денис Дерюшкин; главный экономист по России и СНГ компании BP Владимир Дребенцов.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

Platts – ведущий независимый источник информации и поставщик эталонных котировок на мировых сырьевых и энергетических рынках. Данными Platts пользуются трейдеры, аналитики, специалисты по управлению рисками, менеджеры по закупкам и другие профессионалы в более чем 150 странах мира.

С момента основания компании в 1909 году Platts постоянно расширяет рамки своего информационного покрытия и следит за ситуацией на мировых рынках нефти, газа, электроэнергии, нефтехимии, металлов, сельскохозяйственной продукции и транспортировки.

S&P Global Platts является подразделением S&P Global (NYSE: SPGI), которое предоставляет надежную информацию для частных лиц, компаний и правительств для того, чтобы они могли с уверенностью принимать решения.