Опубликован предварительный график реализации проектов модернизации на 2025 год

В соответствии с п. 277 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (Правила оптового рынка), и п.10.1 Регламента проведения отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) АО «СО ЕЭС» опубликовал Предварительный график реализации проектов модернизации по итогам отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности в период с 01.01.2025 по 31.12.2025 (КОММод 2025).

В Предварительный график реализации проектов модернизации, сформированный по итогам КОММод 2025, вошли все 25 генерирующих объектов, включенных в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации на 2025 год без изменения заявленных сроков реализации мероприятий по модернизации. При этом реализация проекта модернизации генерирующего объекта Кармановская ГРЭС (ТГ-1) возможна только при условии выполнения до начала реализации проекта модернизации мероприятий по развитию противоаварийной автоматики.

В соответствии с п. 277 Правил оптового рынка Перечень генерирующих объектов, включенных в Предварительный график реализации проектов модернизации по итогам КОММод 2025, перечень генерирующих объектов, не отобранных по итогам КОММод 2025, а также перечень дополнительных проектов, заявленных участниками рынка в порядке, установленном письмом Минэнерго России от 09.09.2019 № АН-10369/09, направлены в Минэнерго России для подготовки предложений по проектам модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащим рассмотрению Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики.