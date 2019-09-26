Предприятие Уралвагонзавода изготовило оборудование для космодрома "Восточный"

Компания «Уралкриомаш», входящая в структуру группы «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, готова отправить заказчику партию уникальных инфраструктурных элементов для оборудования второй очереди космодрома «Восточный» – специализированные емкости для подачи воды на стартовый стол космического ракетного комплекса «Ангара-А5». Во время всех запусков с космодрома оборудование работало в штатном режиме. Работы ведутся в рамках выполнения государственного заказа.

«Разработку вспомогательного комплекса – системы подачи воды для охлаждения стартового стола делали впервые. С задачей полностью справились. Мы готовы продолжить работу по созданию оборудования для сверхтяжелой «Ангары», – рассказал директор по операционной деятельности и развитию «Уралкриомаша» Павел Забродский. – В настоящее время согласовываем исходные данные и проект с заказчиком ЦЭНКИ НИИСК. И как только будет дан старт – приступим к работе».

Кроме того, «Уралкриомаш» разработал и изготовил системы заправки тяжелой «Ангары» нафтилом и жидким кислородом. Первые резервуары для хранения топлива объемом 180 кубометров сданы заказчику – Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) в августе 2018 года. Поставка оборудования идет в соответствии с утвержденным графиком. Как отметил Павел Забродский, «Уралкриомаш» уже 65 лет успешно проектирует и создает наземные заправочные комплексы для космических стартов, начиная со знаменитого «Гагаринского».

В рамках Федеральной целевой программы по подготовке инфраструктуры космодрома «Восточный» «Уралкриомаш» работает с 2012 года. Для возведения первой очереди космодрома на предприятии создан уникальный наземный заправочный комплекс для ракеты-носителя «Союз». Он работает сразу с несколькими типами горючего: керосином и нафтилом. Все этапы производственной цепочки - от разработки конструкторской документации до пуско-наладочных работ на космодроме выполнили специалисты «Уралкриомаша».