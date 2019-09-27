Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ C3

Умный понедельник
27 сентября 2019, 14:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: НИК C3, РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
C3 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C3.23_Eco-design methods for TSOs-DSOs under environmental transition.
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC C3 Chairperson: Henk SANDERS, henk.sanders@tennet.eu
SC C3 Secretary: Mercedes VAZQUEZ, mmvazquez@ree.es
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.