Рабочая группа РГ6 НИК D2 РНК СИГРЭ на Ириклинской ГРЭС успешно завершила реализацию инновационного проекта

Коллективом исследователей из состава рабочей группы РГ6 «Информационно-аналитические системы в задачах управления жизненным циклом электросетевого оборудования» НИК D2 «Информационные системы и телекоммуникации» из Уральского энергетического института Уральского федерального университета (УрФУ) были успешно реализованы научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по разработке и внедрению системы диагностики состояния электротехнического оборудования ОРУ 110 кВ на Ириклинской ГРЭС.

«Реализация проекта предполагала проведение трехэтапной работы. На первом этапе был выполнен анализ текущего состояния оборудования на электростанции и разработана комплексная система диагностики высоковольтного оборудования, которая включает в себя контроль теплового состояния оборудования и контроль состояния изоляции. В частности, система регистрирует и анализирует частичные разряды, данные ультрафиолетовой дефектоскопии. Второй этап подразумевал поставку, монтаж и запуск системы диагностики в промышленную эксплуатацию. На последнем этапе была разработана комплексная методика диагностирования состояния высоковольтного оборудования на базе дополнительных методов неразрушающего контроля», – рассказала Руководитель рабочей группы РГ6 и Руководитель проекта, доцент Кафедры автоматизированных электрических систем УрФУ Александра Хальясмаа.

Цель инновационного проекта – повышение надежности работы высоковольтного электросетевого оборудования на объектах АО «Интер РАО – Электрогенерация» за счет повышения качества оценки его текущего технического состояния и сокращения количества технологических нарушений, а также повышение эффективности производственной деятельности за счет оптимизации ремонтных кампаний и инвестиционных программ. В результате выполненных НИОКР на действующем объекте АО «Интер РАО – Электрогенерация» внедрена комплексная система дополнительных методов технического диагностирования и онлайн-мониторинга фактического состояния высоковольтного оборудования ОРУ 110 кВ, разработана методика интегральной оценки технического состояния на основе анализа показателей функционирования высоковольтного оборудования по каждому из его видов, являющихся составными частями ОРУ 110. Кроме того, внедренной комплексной системой оценено фактическое состояние оборудования ОРУ 110 кВ с формированием рекомендаций по его дальнейшему техническому обслуживанию и ремонту.

В реализации данного проекта также приняли участие исследователи из других национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ: D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» и С3 «Влияние энергетики на окружающую среду».

Стоит отметить, что внедренная комплексная система диагностики состояния электротехнического оборудования является частью разрабатываемого в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) проекта «Адаптивной системы управления и прогнозирования жизненного цикла оборудования электроэнергетических систем на основе методов машинного обучения» (18-79-00201). Она соответствует современным тенденциям цифровизации в электроэнергетических системах и полностью отвечает принципам деятельности НИК D2 РНК СИГРЭ в части инновационного и прогрессивного развития науки и техники в области информационных систем и телекоммуникаций в энергетике.

Подробнее о деятельности НИК D2 РНК СИГРЭ можно узнать на официальном сайте: http://d2_rus.cigre.ru/