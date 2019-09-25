"Россети Ленэнерго" отчитались о готовности к прохождению осенне-зимнего периода в Ленинградской области

Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») приняла участие в заседании Правительства Ленинградской области под председательством губернатора Александра Дрозденко. С докладом по вопросу повестки «О начале отопительного сезона 2019/2020 гг. на территории Ленинградской области» выступил генеральный директор компании Андрей Рюмин.

Генеральный директор «Россети Ленэнерго» доложил о готовности компании к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2010 гг. Андрей Рюмин рассказал о ходе реализации программы надежности и ремонтной программы компании, которые выполняются в соответствии с графиком. В частности, произведен ремонт 1024 км воздушных линий 35-110 кВ и 3155 км воздушных линий 10-0,4 кВ, заменены 2 529 опор на воздушных линиях 110-0,4 кВ, завершен ремонт 14 силовых трансформаторов 110-35 кВ и 318 разъединителей на ПС 110-35 кВ – план по этим мероприятиям выполнен на 100%, по ряду других мероприятий перевыполнен.

В соответствии с планом, в «Россети Ленэнерго» проведено 4046 противоаварийных тренировок, из них специализированных – 364, по отработке действий в условиях ОЗП – 598 тренировок.

«Погодные условия в январе-феврале 2019 года значительно повлияли на работу энергетиков области. Мы комплексно проанализировали «болевые точки» инфраструктуры и разработали программу по повышению надежности электроснабжения в электрических сетях 0,4-110 кВ. На данный момент компания в полной мере реализовала ремонтную программу. В Ленинградской области ведется масштабная замена неизолированного провода на самонесущий изолированный и проводится расчистка просек. Этот комплекс даст ощутимый эффект и обеспечит надежную работу электросетевого комплекса в осенне-зимний период 2019-2020 гг., в том числе, в периоды неблагоприятных погодных условий», - подчеркнул Андрей Рюмин.

Для обеспечения готовности к проведению аварийно-восстановительных работ на территории Ленинградской области «Россети Ленэнерго» подготовлено 209 аварийных бригад общей численностью 919 человек, 521 единиц техники.

Кроме того, заключено 62 рамочных договора и соглашения о взаимодействии при ликвидации аварийных ситуаций с органами МЧС России, Росгидромета, другими территориальными сетевыми компаниями, подрядными организациями. Аварийный резерв укомплектован на 100%.