Руководители Новосибирского РДУ рассказали сибирским энергетикам об опыте цифровизации в оперативно-диспетчерском управлении

Директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ) Дмитрий Махиборода и заместитель директора по ИТ Новосибирского РДУ Владимир Фишов приняли участие в VII Международном форуме технологического развития «Технопром», который прошел с 18 по 20 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Главной темой их выступлений стало использование цифровых технологий в управлении энергосистемами.

Основной целью Международного форума и выставки технологического развития «Технопром» является продвижение отечественных научных разработок и инноваций. В ходе круглого стола «Цифровые технологии электрических сетей» Владимир Фишов выступил с докладом о внедрении цифровых технологии в оперативно-диспетчерском управлении ЕЭС России. В частности, он представил новую структуру оперативно-информационного комплекса нового поколения, а также рассказал об опыте АО «СО ЕЭС» по внедрению и сопровождению Единой информационной модели ЕЭС России в иерархической структуре диспетчерского управления.

Одним из перспективных проектов Системного оператора, о которых рассказал Владимир Фишов, является внедрение технологий дистанционного управления оборудованием и устройствами объектов электроэнергетики из диспетчерских центров. Так, в сентябре 2019 года после успешных испытаний в опытную эксплуатацию введена система дистанционного управления технологическим режимом работы Майминской солнечной электростанции (СЭС). В настоящее время в Алтайской энергосистеме ведется строительство новых СЭС, Ининской, Усть-Коксинской и Чемальской, ввод в работу которых запланирован в 2019 году. Ожидается, что на этих станциях также будут внедрены системы дистанционного управления режимами их работы.

Система дистанционного управления режимом работы СЭС из диспетчерского центра Системного оператора позволяет увеличить скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров работы энергосистемы в допустимые пределы, в том числе при предотвращении развития и ликвидации аварий, а также по регулированию напряжения в контрольных пунктах операционной зоны Новосибирского РДУ. За счет этого повышается надежность управления электроэнергетическим режимом энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай. Кроме того, дистанционное управление позволяет отказаться от постоянного дежурства оперативного персонала на объекте генерации при его оперативном обслуживании и перейти к обслуживанию оперативно-выездной бригадой, что дает ощутимый экономический эффект.

Этот и другие реализуемые Системным оператором в сотрудничестве с энергетическими компаниями проекты, в том числе развитие технологий дистанционного управления оборудованием подстанций, внедрение систем мониторинга запасов устойчивости и централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения, являются примерами того, как использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами, подчеркнул Владимир Фишов.