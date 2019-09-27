Руководители Системного оператора и компании MISO (США) обменялись опытом управления и развития энергосистем в условиях "энергетического перехода"

В Москве в Главном диспетчерском центре Системного оператора 27 сентября состоялась встреча руководства АО «СО ЕЭС» с руководителем американского независимого системного оператора Midcontinent Independent System Operator (MISO) Джоном Бэром.

Встреча прошла в преддверии традиционного годового заседания Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем мира GO15, которое в этом году состоится в России 1 – 3 октября. В мероприятии приняли участие Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев, заместители Председателя Правления Сергей Павлушко и Федор Опадчий, член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС Александр Ильенко.

Встреча была посвящена обмену опытом по вопросам управления энергосистемой и перспективного планирования ее развития с учетом происходящих в мировой энергетике изменений, основным из которых является увеличение доли возобновляемых источников генерации.

Руководители системных операторов обсудили принципы и подходы к планированию с учетом генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). В частности – необходимость проведения оценки потребности в резервах генерации, подходы к учету ВИЭ-генерации в оперативном режиме, на средне- и долгосрочном горизонтах прогнозирования, используемые при этом методологии и расчетные программные средства.

Участники мероприятия подробно рассмотрели проблемы резервирования солнечных и ветровых электростанций, отличающихся нестабильной выработкой, и обменялись опытом разработки специальных требований к ним, обменялись мнениями о применении специализированного программного обеспечения для формирования балансов электроэнергии и мощности и выполнения отдельных расчетов прогнозных показателей «зеленой генерации». MISO активно использует механизмы управления спросом (Demand Response), в том числе для поддержания баланса в энергосистеме в условиях увеличения доли ВИЭ-генерации с неустойчивой выработкой. Российский системный оператор также развивает механизмы управления спросом для решения задач ценовой оптимизации на оптовом рынке электроэнергии, а также – в перспективе – сокращения затрат на строительство новой генерации вместо выбывающих устаревших и неэффективных мощностей.

Стороны договорились об организации обмена необходимой информацией для проведения расчетов по ВИЭ и совершенствования нормативного регулирования в области проектирования развития современных энергосистем с использованием механизмов взаимодействия GO15.

В процессе рабочей встречи состоялась экскурсия руководителя MISO на диспетчерский щит ЕЭС России и в центр тренажерной подготовки персонала Системного оператора.

О компании MISO

Midcontinent Independent System Operator – созданный в 1998 году независимый системный оператор, управляющий энергосистемой и энергетическим рынком одного из крупнейших регионов Северной Америки общей площадью более 2,4 млн км2, который включает в себя 15 штатов США и провинцию Манитоба в Канаде, объединяет 42 млн потребителей электроэнергии с пиковой мощностью потребления более 127 ГВт и генерацию совокупной установленной мощностью около 180 ГВт.