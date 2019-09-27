В Канаде планируется реализовать масштабный проект по присоединению к энергосистеме удаленных общин коренных народов

Канадская компания Valard Construction (Valard) – дочерняя компания Quanta Services, получила EPC-контракт (engineering, procurement and construction) от компании Wataynikaneyap Power LP7 на проект строительства сетевой инфраструктуры Wataynikaneyap Transmission Project (Watay Project) в северозападном Онтарио (Канада).

Объем работ в рамках Watay Project включает сооружение более чем 1800 км передающей и распределительной электрической сети напряжением от 25 кВ до 230 кВ, а также 22 подстанций. Проект Watay Project станет крупнейшим проектом строительства сетевой инфраструктуры, когда-либо реализованным в Канаде в целях присоединения к национальной энергосистеме удаленных общин в Онтарио, включая 17 общин коренных народов, которые в настоящее время не подключены к региональной передающей электрической сети. Ожидается, что строительные работы в рамках Watay Project начнутся в первом квартале 2020 г. и будут завершены к 2023 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission