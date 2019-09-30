Информационную открытость компаний ТЭК обсудят в ходе всероссийского совещания в рамках РЭН-2019

4 октября в рамках форума «Российская энергетическая неделя» пройдет всероссийское совещание по вопросам популяризации энергосбережения и информационной открытости компаний топливно-энергетического комплекса.

ТЭК – одна из ведущих отраслей экономики России, обеспечивающая свыше 30% ВВП. Надежное энергоснабжение десятков миллионов потребителей и значение энергетики для федерального бюджета определяют повышенное внимание общества к ситуации в отрасли. Решение масштабных инвестиционных, производственных задач и их законодательного обеспечения потребовало повышения информационной открытости ТЭК. В 2013–2019 годах при поддержке Минэнерго России начата консолидация усилий компаний, регионов в области популяризации энергосбережения, популяризации профессий ТЭК, социальной и экологической деятельности.

«Топливно-энергетический комплекс – это та сфера экономики, с которой ежедневно взаимодействует каждый житель нашей страны. Обеспечение тепла и света в домах и на предприятиях, производство топлива для транспорта – лишь малая часть задач, которые имеют высокую значимость для всех наших граждан независимо от того, в каком районе России они проживают. Именно поэтому очень важно, чтобы у потребителей была достоверная информация о работе ТЭК. Наша общая задача – Министерства энергетики, компаний ТЭК, СМИ – сделать отрасль энергетики максимально прозрачной и информационно открытой», – отмечает заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын, под председательством которого пройдет дискуссия.

В совещании примут участие представители энергетических компаний, региональных министерств энергетики, ЖКХ и средств массовой информации. По итогам встречи будут обозначены приоритетные темы для освещения в 2020 году и утвержден план федеральных мероприятий в сфере популяризации энергосбережения и информационной открытости ТЭК.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.