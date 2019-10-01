Ростех автоматизирует систему управления энергосетями в Сибири и на Дальнем Востоке

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех заключил контракт на внедрение автоматизированной системы управления энергосетями в Омской области, Алтайском крае, республиках Алтай и Бурятия. В общей сложности решение охватит более 11 тыс. энергетических объектов. Реализация проекта позволит повысить качество и надежность энергоснабжения в регионах.

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления позволит осуществлять сбор данных о функционировании оборудования подстанций, обеспечит надежность работы электрических сетей, мониторинг состояния, организацию дистанционного управления оборудованием и техническое обслуживание электрических сетей.

Для создания системы будет использован отечественный программный комплекс «КОТМИ-Росэл». С его помощью можно в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования, обрабатывая до 500 тыс. измерений в секунду на одном сервере. Собранная телеметрическая информация выводится на видеостены в диспетчерских пунктах и центрах управления сетями, что дает возможность мгновенно реагировать на нештатные ситуации.

«Предприятия радиоэлектронного кластера Ростеха создают комплексные решения для цифровизации отечественного электросетевого комплекса. Холдинг «Росэлектроника» уже ведет работы по развертыванию систем управления энергосетями на объектах Красноярского края, Кемеровской области и Забайкальского края. Новый контракт стал продолжением стратегического партнерства Ростеха и «Россетей». Реализация проекта позволит повысить качество и надежность энергоснабжения в регионах Сибири и Дальнего Востока. Работы планируется завершить к концу 2020 года», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«Росэлектроника» производит широкий спектр решений для сетевого хозяйства, в том числе киберзащищенные интеллектуальные приборы учета электроэнергии. В 2018 году холдинг по итогам проведенных конкурсов заключил 48 контрактов со структурами ПАО «Россети» на общую сумму 6 млрд рублей. Целевой показатель 2019 года в этом сегменте составляет 15 млрд рублей.