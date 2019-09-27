Александр Новак принял участие в работе XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в специальной сессии “Мировые энергетические рынки: как избежать нестабильности и обеспечить баланс интересов”, состоявшейся в рамках XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе дискуссии с участием генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо состоялось обсуждение ситуации на мировых энергетических рынках, перспективы их развития, а также способы сохранения энергетической стабильности.

Участие главы ОПЕК в дискуссиях подчёркивает высокий уровень развития энергетических отношений между Россией и странами ОПЕК, отметил Александр Новак по итогам сессии.

“Мы вместе реализуем задачи, направленные на энергобезопасность потребителей и стабилизацию ситуации на мировых рынках. Все эти вопросы мы подробно обсуждали сегодня, говорили о необходимости нивелирования ряда неопределенностей, влияющих на обеспечение энергией”, - рассказал Александр Новак.

В настоящий момент, по словам главы Минэнерго России, на мировом нефтяном рынке складывается устойчивая ситуация, что отражается в стабильной цене на нефть в примерно $60 за баррель.