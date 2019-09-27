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Мероприятия

Александр Новак принял участие в работе XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Александр Новак принял участие в работе XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай

1 октября 2019, 09:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, ОПЕК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, ОПЕК

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в специальной сессии “Мировые энергетические рынки: как избежать нестабильности и обеспечить баланс интересов”, состоявшейся в рамках XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе дискуссии с участием генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо состоялось обсуждение ситуации на мировых энергетических рынках, перспективы их развития, а также способы сохранения энергетической стабильности.

Участие главы ОПЕК в дискуссиях подчёркивает высокий уровень развития энергетических отношений между Россией и странами ОПЕК, отметил Александр Новак по итогам сессии.

“Мы вместе реализуем задачи, направленные на энергобезопасность потребителей и стабилизацию ситуации на мировых рынках. Все эти вопросы мы подробно обсуждали сегодня, говорили о необходимости нивелирования ряда неопределенностей, влияющих на обеспечение энергией”, - рассказал Александр Новак.

В настоящий момент, по словам главы Минэнерго России, на мировом нефтяном рынке складывается устойчивая ситуация, что отражается в стабильной цене на нефть в примерно $60 за баррель.

“Чтобы не допустить резких и долгих скачков стоимости нефти, мы продолжим наши наблюдения за развитием ситуации с балансом спроса и предложения”, - заверил Министр.

Компания: Министерство энергетики РФ

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