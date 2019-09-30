Энергетики компании "Россети Урал" обеспечат электроснабжение порядка 270 тысяч потребителей Южного Урала

Компания «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») приступила к эксплуатации электросетевого комплекса компании-банкрота ООО «АЭС-Инвест». Сегодня состоялось подписание акта приема-передачи электросетевого имущества по договору аренды, подписанного между конкурсным управляющим ООО «АЭС-Инвест» и ОАО «МРСК Урала».

С 1 октября 2019 года энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» будут осуществлять эксплуатацию электрических сетей ООО «АЭС-Инвест» и обеспечат надежным электроснабжением порядка 270 тысяч потребителей Южного Урала, среди которых население и социальные объекты таких крупнейших городов как Копейск, Коркино, Еманжелинск, Кыштым, Аша, Усть-Катав, Миасс, Чебаркуль, Троицк, Южноуральск, Карталы.

Энергетики готовы полноценно эксплуатировать электрические сети ООО «АЭС-Инвест» в соответствии с техническими стандартами группы компаний «Россети». Также специалисты энергокомпании обеспечат сохранность данного электросетевого комплекса и поддержание его в работоспособном состоянии. В процессе «подхвата» сетевых активов на период банкротства ООО «АЭС-Инвест» компания «Россети Урал» будет также стремиться сохранить весь производственный персонал, который ранее обслуживал эту электросетевую инфраструктуру.

Специалисты «Россети Урал» не допустят дестабилизации в надежности электроснабжения жителей Челябинской области. Все потребители, население и социальные объекты, которые получали электроэнергию от электросетевого комплекса компании-банкрота ООО «АЭС-Инвест», будут обеспечены бесперебойным электроснабжением, что особенно важно в преддверии прохождения осенне-зимнего периода.

Напомним, что до середины 2018 года ООО «АЭС-Инвест» являлось вторым «котлодержателем» в Челябинской области. Электросетевая компания ООО «АЭС-Инвест», аффилированная с бенефициарами ПАО «Челябэнергосбыт», перестала осуществлять свою деятельность как сетевая компания одновременно с лишением сбытовой компании статуса гарантирующего поставщика. После начавшихся проблем организация передала принадлежащий ей электросетевой комплекс по договору аренды другой сетевой компании – ООО «Урал-Ресурс».

Задолженность ООО «АЭС-Инвест» перед компанией «Россети Урал» составляла более 680 млн рублей. ООО «АЭС-Инвест» арбитражным судом Челябинской области было признано банкротом. В отношении него введена процедура конкурсного управления.

Арбитражный управляющий ООО «АЭС-Инвест», который провел в рамках дела о банкротстве анализ финансово-хозяйственной деятельности данной компании, установил, что ООО «Урал-Ресурс» не осуществило ни одного платежа по договорам аренды на счета ООО «АЭС-Инвест», а сами договоры аренды между ООО «АЭС-Инвест» и ООО «Урал-Ресурс» обладают признаками недействительных сделок. Кроме того, вместо расчетов за аренду ООО «Урал-Ресурс» фактически выкупало у банка-залогодержателя права требования к «АЭС-Инвест», предположительно с целью дальнейшего завладения имуществом. По сути, речь идет о нетривиальной схеме ухода от возвращения долгов перед всеми кредиторами с одновременной попыткой сохранения прав на электросетевые активы.

В связи с этим у арбитражного управляющего возникла необходимость решения вопроса обеспечения сохранности и должного уровня эксплуатации имущества компании-банкрота ООО «АЭС-Инвест», который и был вынесен ранее на Штаб по безопасности электроснабжения Челябинской области. Со своей стороны на заседании Штаба представители компании «Россети Урал» выразили готовность осуществлять полноценную эксплуатацию электрических сетей ООО «АЭС-Инвест» в соответствии с высокими техническими стандартами группы компаний «Россети».



