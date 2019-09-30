Расширение линейки кабелей для систем безопасности, сигнализации и управления

Компания Remee Wire & Cable (США), ведущий производитель проводов и кабелей для электроники, объявила о расширении своей серии кабелей с медными жилами для систем безопасности, сигнализации и управления Vigilance™ в ответ на растущий спрос в области средств управления автоматизированными системами аварийной сигнализации и безопасности на промышленно-коммерческом рынке и в бытовом секторе экономики.

Недавно расширенная линейка выпускаемых компанией Remee Wire & Cable кабелей для систем безопасности, сигнализации и управления включает кабели под названием Vigilance™ Security & Alarm Cables – эти продукты получили своё название за надёжную работу в системах безопасности и аварийной сигнализации.

Серия кабелей 725 – стандартные кабели на напряжение 300 В для систем управления, контрольно-измерительного оборудования и аварийной сигнализации, соответствующие требованиям, предъявляемым к кабельным изделиям, предназначенным для прокладки в инженерных коммуникациях зданий. Эти кабели с многопроволочными медными жилами имеют полимерную изоляцию и оболочку типа RemGuard Plenum. Компания предлагает экранированные и неэкранированные варианты кабелей с различным размером и числом жил.

Серия кабелей 900 & R00 – варианты большинства кабелей серии 725, предназначенные для прокладки в вертикальных стояках зданий. Эти кабели для вертикальной прокладки между этажами, имеющие изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, обладают более высоким уровнем гибкости, чем остальные кабельные продукты серии 725. Они выпускаются со скрученными медными жилами, предлагаются экранированные или неэкранированные конструкции.

Серия кабелей Video / CCTV – широкий выбор комбинированных коаксиальных кабелей типа RG59/U для передачи видеоизображения с экранами в виде оплётки, а также конструкции типа Siamese с дополнительной парой для передачи питания. Оба варианта конструкций соответствуют требованиям стандартов для кабельных изделий, прокладываемых в горизонтальных и вертикальных инженерных коммуникациях зданий. В конструкциях коаксиальных кабелей с экранами в виде оплётки, с парой питания или без неё, предназначенных для непосредственной прокладки в земле, имеется водоблокирующая лента. Конструкции коаксиальных кабелей типа Siamese с парой питания, предназначенные для непосредственной прокладки в земле, имеют общую наружную оболочку из ПВХ пластиката.

Кабели управления для систем освещения, поддержания температурного режима и управления светонепроницаемыми шторами выпускаются в виде жгутов изолированных проводов или имеют специальную конструкцию.

Кабели для систем освещения и управления – эта линейка комбинированных кабелей разработана специально для использования с системами Lutron, Crestron, Control4, Elan, AMX или аналогичными автоматизированными системами управления. Потребители могут выбирать из нескольких конструкций кабелей с различным размером жил, многожильными или многопарными вариантами и различными комбинациями экранов. Все кабели с полимерными оболочками типа RemGuard Plenum соответствуют классу кабельных продуктов, обладающих требуемыми противопожарными и дымовыделяющими характеристиками.

Серия кабелей для систем терморегулирования – кабели управления с 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 10 сплошными неизолированными медными жилами 18 AWG. Все кабели неэкранированные, предлагаются конструкции, соответствующие и не соответствующие классу кабельных продуктов, предназначенных для прокладки в инженерных коммуникациях зданий.