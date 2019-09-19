Сегодня мы с радостью поздравляем с Днем рождения нашего партнера и товарища ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ"

Уже 16 лет компания выполняет полный комплекс электромонтажных работ, начиная от проектирования и заканчивая сдачей объекта надзорным организациям. Компания специализируется на оказании широкого спектра электромонтажных работ как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц.



Компания ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" входит в Группу компаний "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК", в которой с 2014 года начал деятельность по производству кабельно-проводниковой продукции ООО "Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ".



ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" оказывает следующие виды услуг:

проектирование электроснабжения;

электромонтажные работы любой сложности;

сборка и установка электрощита;

слаботочные работы;

проведение электроизмерений;

поставки и эксплуатация оборудования.

За 16 лет работы компания успешно реализовала более 1500 проектов электромонтажа, среди которых:

БЦ "Нева Тауэрс", Москва-Сити,

Спортивно-туристический комплекс “Горная карусель” г. Сочи,

Аэропорт Тюменская область, г. Сургут

Стремительный рост компании и высокие результаты работы - это заслуга качественной работы всего вашего коллектива, а также высокого профессионализма руководящего состава компании.



Бессменным руководителем компании является Черемисин Валерий Владимирович, который не только контролирует деятельность организации и обеспечивает взаимодействие подразделений, но и не забывает заботиться о комфорте и профессиональном росте сотрудников, что делает его не просто руководителем, а наставником и помощником.



Главный инженер Черемисин Дмитрий Владимирович представляет пример не только авторитетного, ответственного, и компетентного руководителя, но и опытного организатора производственного процесса.



Поздравляем коллектив ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ". Желаем трудовых побед и достижений, вдохновенных будней и чудесных праздников, веселых выходных и увлекательных отпусков! Процветания и благосостояния, карьерного роста и высоких достижений!



Коллектив Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"