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Мероприятия

Сегодня мы с радостью поздравляем с Днем рождения нашего партнера и товарища ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ"

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, поздравление

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, поздравление

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, поздравление

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, поздравление

Уже 16 лет компания выполняет полный комплекс электромонтажных работ, начиная от проектирования и заканчивая сдачей объекта надзорным организациям. Компания специализируется на оказании широкого спектра электромонтажных работ как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц.

Компания ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" входит в Группу компаний "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК", в которой с 2014 года начал деятельность по производству кабельно-проводниковой продукции ООО "Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ".

ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" оказывает следующие виды услуг:

  • проектирование электроснабжения;
  • электромонтажные работы любой сложности;
  • сборка и установка электрощита;
  • слаботочные работы;
  • проведение электроизмерений;
  • поставки и эксплуатация оборудования.

За 16 лет работы компания успешно реализовала более 1500 проектов электромонтажа, среди которых:

  • БЦ "Нева Тауэрс", Москва-Сити,
  • Спортивно-туристический комплекс “Горная карусель” г. Сочи,
  • Аэропорт Тюменская область, г. Сургут

Стремительный рост компании и высокие результаты работы - это заслуга качественной работы всего вашего коллектива, а также высокого профессионализма руководящего состава компании.

Бессменным руководителем компании является Черемисин Валерий Владимирович, который не только контролирует деятельность организации и обеспечивает взаимодействие подразделений, но и не забывает заботиться о комфорте и профессиональном росте сотрудников, что делает его не просто руководителем, а наставником и помощником.

Главный инженер Черемисин Дмитрий Владимирович представляет пример не только авторитетного, ответственного, и компетентного руководителя, но и опытного организатора производственного процесса.

Поздравляем коллектив ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ". Желаем трудовых побед и достижений, вдохновенных будней и чудесных праздников, веселых выходных и увлекательных отпусков! Процветания и благосостояния, карьерного роста и высоких достижений!

Коллектив Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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