Сегодня мы с радостью поздравляем с Днем рождения нашего партнера и товарища ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ"

Репортаж о кабельном заводе "АЛЮР":
1 октября 2019, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность Строительство
Уже 16 лет компания выполняет полный комплекс электромонтажных работ, начиная от проектирования и заканчивая сдачей объекта надзорным организациям. Компания специализируется на оказании широкого спектра электромонтажных работ как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц.
Компания ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" входит в Группу компаний "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК", в которой с 2014 года начал деятельность по производству кабельно-проводниковой продукции ООО "Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ".
ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" оказывает следующие виды услуг:
За 16 лет работы компания успешно реализовала более 1500 проектов электромонтажа, среди которых:
Стремительный рост компании и высокие результаты работы - это заслуга качественной работы всего вашего коллектива, а также высокого профессионализма руководящего состава компании.
Бессменным руководителем компании является Черемисин Валерий Владимирович, который не только контролирует деятельность организации и обеспечивает взаимодействие подразделений, но и не забывает заботиться о комфорте и профессиональном росте сотрудников, что делает его не просто руководителем, а наставником и помощником.
Главный инженер Черемисин Дмитрий Владимирович представляет пример не только авторитетного, ответственного, и компетентного руководителя, но и опытного организатора производственного процесса.
Поздравляем коллектив ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ". Желаем трудовых побед и достижений, вдохновенных будней и чудесных праздников, веселых выходных и увлекательных отпусков! Процветания и благосостояния, карьерного роста и высоких достижений!
Коллектив Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"