Новым директором АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" назначен Рауль Тайматов

Директором АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) назначен Рауль Тайматов. Нового руководителя уже представили коллективу. Прежний директор Владимир Иванов будет работать на площадке «Холдинга Кабельный Альянс» в Екатеринбурге.

Рауль Назимович Тайматов родился 7 ноября 1977 года в городе Джамбул (Казахстан). В 2000 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника». В разное время занимал руководящие должности в компаниях по выпуску стройматериалов.

В 2013 году начал работать на заводе «Камский кабель», прошел путь от начальника производства силовых кабелей до директора по производству. В общей сложности в кабельном бизнесе Рауль Тайматов проработал более шести лет. В 2016 году получил звание «Почетного кабельщика».

В «Холдинге Кабельный Альянс» отмечают, что перед новым руководителем стоит задача продолжить курс на модернизацию производства, а также повысить эффективность технологических процессов. Акцент, как и прежде, будет сделан на контроль качества продукции АО «ЭКЗ».

В 2019 году ХКА запланировал инвестировать в развитие кольчугинского завода порядка 500 миллионов рублей. В 2017-2018 годах инвестиции превысили 1 миллиард рублей. Модернизация затронула практически все цеха, в первую очередь производство кабелей управления, судовых кабелей, пожаробезопасных кабелей. Кроме этого, значительные средства были вложены в фильерное производство и создание участка электронно-лучевого модифицирования изоляции.