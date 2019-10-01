"Холдинг Кабельный Альянс" представил продукцию для горняков на международной выставке

«Холдинг Кабельный Альянс» (объединяет кабельные активы УГМК) презентовал свою продукцию на II международной выставке «Майнинг. Металлургия. Генерация». Выставка проходила с 25 по 27 сентября 2019 года в Новосибирске и собрала на одной бизнес-площадке представителей трех важнейших отраслей.

На стенде ХКА были представлены кабельные изделия для горнодобывающей промышленности, выпускаемые на заводе «Сибкабель», а также кабели управления, силовые кабели торговой марки HoldCab и др.

Сегодня томское предприятие выпускает множество модификаций кабелей для горняков. Среди них как типовые конструкции, так и конструкции с улучшенными физико-механическими характеристиками и увеличенным сроком эксплуатации (торговая марка HoldMine).

К последним относится, например, новый экскаваторный кабель HoldMine КГпЭТ-ХЛ для открытых работ. Его пропускная способность на 15-20% больше (токовые нагрузки – до 187 ампер), чем у предшественника. А оболочка из полихлоропреновой резины обеспечивает высокую гибкость и износостойкость разработки.

«Мы можем выпускать его как с черной, так и с цветной оболочкой. Последняя более заметна на поверхности разреза, поэтому исключается риск случайного повреждения кабеля. Это очень важно в условиях горных выработок», - пояснил начальник цеха №6 АО «Сибкабель» Анатолий Нейфельд.

Кроме этого, «Сибкабель» совместно с учеными томского научного кабельного института (НИКИ) одним из первых в стране разработал и выпустил шахтный кабель по новым требованиям Ростехнадзора. Согласно им, кабель, питающий передвижные машины и механизмы, должен быть автоматически обесточен при нарушении целостности оболочки. Раньше это происходило, если была задета изоляция и возникал большой риск короткого замыкания.

Среди других преимуществ кабеля HoldMine КГЭТУКШм можно выделить высокую гибкость и увеличенный срок службы (до 1,5 лет). Изделие не распространяет горение и может эксплуатироваться при температуре от – 40 до +50 градусов.