17 октября в Орле пройдет 30-й «Форум электротехники и систем безопасности» — деловое мероприятие нашего партнера, компании ЭТМ, для профессионалов рынка электротехники. Приглашаем вас посетить объединенные стенды Legrand и Контактор (№52 и 53) и семинар на тему "Обзор предложения Legrand для цифровой инфраструктуры зданий".

Вас также ждёт:

Более 2000 представителей электромонтажных организаций, промышленных предприятий и проектных институтов.

Более 70 участников выставки

Насыщенная деловая программа.

Несколько зон отдыха для эффективного нетворкинга.

Розыгрыш призов.

Зарегистрироваться можно по ссылке.