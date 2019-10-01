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удачный тандем от медиахолдинга РусКабель переходит на новый уровень
2 октября 2019, 11:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: Legrand, КОНТАКТОР, ФОРУМ ЭТМ
Отрасль: Электротехника
17 октября в Орле пройдет 30-й «Форум электротехники и систем безопасности» — деловое мероприятие нашего партнера, компании ЭТМ, для профессионалов рынка электротехники. Приглашаем вас посетить объединенные стенды Legrand и Контактор (№52 и 53) и семинар на тему "Обзор предложения Legrand для цифровой инфраструктуры зданий".
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