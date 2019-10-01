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Мероприятия

30-й "Форум электротехники и систем безопасности"

30-й Форум электротехники и систем безопасности

2 октября 2019, 11:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: Legrand, КОНТАКТОР, ФОРУМ ЭТМ
Отрасль: Электротехника 

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197 просмотров

17 октября в Орле пройдет 30-й «Форум электротехники и систем безопасности» — деловое мероприятие нашего партнера, компании ЭТМ, для профессионалов рынка электротехники. Приглашаем вас посетить объединенные стенды Legrand и Контактор (№52 и 53) и семинар на тему "Обзор предложения Legrand для цифровой инфраструктуры зданий".

Вас также ждёт:

  • Более 2000 представителей электромонтажных организаций, промышленных предприятий и проектных институтов.
  • Более 70 участников выставки
  • Насыщенная деловая программа.
  • Несколько зон отдыха для эффективного нетворкинга.
  • Розыгрыш призов.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Завод Контактор

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