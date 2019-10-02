Минэкономики выступило против проекта об обязательной сертификации оптических кабелей связи и муфт для их монтажа, разработанных Минкомсвязи. Проект позволил бы отечественным производителям честно конкурировать с иностранными брендами, но по мнению министерства обязательная сертификация приведет к удорожанию продукции. Как сообщает “Коммерсантъ”, Минэкономики отклонило проект об обязательной сертификации оптических кабелей и муфт.

Идею проекта предложил Минкомсвязи генеральный директор "Оптико-волоконных систем" Андрей Николаев. В интервью Коммерсанту он заявил, что обязательная сертификация кабельной продукции способствовала бы честной конкуренции российских производителей с иностранными и повышению надёжности сетей связи в России.

«Мы не уверены, что импортное оптическое волокно, которое сегодня поставляется на наш рынок преимущественно из Индии и Китая, проходит те же проверки качества, что и наша продукция»,— прокомментировал Николаев.

Однако в Минэкономики заявили, что обязательная сертификация приведет к избыточным расходам производителей и, как следствие, к повышению цен на кабельную продукцию. Минкомсвязи сообщило Коммерсанту, что, с учётом замечаний Минэкономики, проект отправлен на доработку, а правила сертификации будут разрабатываться совместно с ФСБ России.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ