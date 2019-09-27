Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в 91-м заседании семинара им. Ю.Н. Руденко "Надежность развивающихся систем энергетики"

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН, Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ПЭИПК) Министерства энергетики Российской Федерации и Ташкентский государственный технический университет (ТашГТУ) провели в г. Ташкент, Республика Узбекистан, с 23 по 27 сентября 2019 г. очередное 91-е заседание семинара на тему «Методические и практические проблемы надежности систем энергетики».

Проведение научных семинаров по проблемам “Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики” при Сибирском энергетическом институте (СЭИ) Сибирского отделения академии наук СССР было утверждено решением Научного совета АН СССР по комплексным проблемам энергетики в 1973 году по инициативе Юрия Николаевича Руденко.

В настоящее время Семинар им. Ю.Н. Руденко является постоянно действующим Международным научным форумом, на которой докладываются результаты исследований и выносятся на обсуждение наиболее значимые и наукоемкие задачи в области электро-, газо- и тепло- энергетики.

Семинар по надежности им. Ю.Н. Руденко сегодня является значимым в научном сообществе событием. В Семинаре ежегодно принимают участие исследователи из различных стран: Россия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Австралия, Франция, Китай и другие.

По результатам Семинара издаются сборники докладов, причем на Семинаре принято строгое правило, что к публикации в сборнике допускаются тезисы только тех докладов, которые были доложены авторами перед советом и прошли рецензирование.

За 46 лет существования Семинара проведено 91 заседание и издано:

68 тематических сборников докладов;

4 тома справочников по надежности;

12 монографий;

1 сборника терминов по надежности;

2 сборника терминов по энергетической безопасности.

Тематика заседания семинара включает следующие вопросы:

Актуальные проблемы надежности систем энергетики в условиях цифровизации экономики. Цифровизация энергетики и трансформация задач надежности систем энергетики. Методы и средства обеспечения надежности систем энергетики с учетом трансформации их свойств при использовании инновационных технологий. Взаимосвязь проблем надежности энергоснабжения и качества энергоресурсов. Информационные технологии и их роль в решении задач надежности интеллектуальных систем энергетики. Программное и информационное обеспечение задач надежности развивающихся систем энергетики. Проблемы стандартизации надежности систем энергетики.

На 91-м заседании Семинара более 90 участников с докладами - из четырех стран. По семи тематикам за четыре дня было представлено 105 докладов, предварительно прошедших рецензирование и заслушано 4 диссертации на соискание ученой степени докторов наук.

От НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» представлен доклад Д.А. Воденникова, к.э.н. Ю.В. Жилкиной «На пути к цифровой энергетике».

Активное участие в работе столь значимого научного семинара демонстрирует высокий профессиональный и научный уровень.