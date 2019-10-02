Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам PЭН-2019

В своем обращении глава государства отметил, что за минувшие годы Форум укрепил свой авторитет, заняв достойное место в международной энергетической повестке.

Президент Российской Федерации подчеркнул, что отечественный топливно-энергетический комплекс открывает новые возможности для инвестиций и крупных проектов, которые совершенствуют инфраструктуру отрасли.

Российская Федерация является сторонником созидательного делового партнерства для устойчивого развития и глобальной энергетической безопасности.

В завершение Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал участникам третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя» плодотворной работы и успехов в реализации новых направлений для взаимовыгодного сотрудничества.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/letters/61687