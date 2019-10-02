"Российская энергетическая неделя" стартует в Москве

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) стартует в Москве. В нем примет участие президент России Владимир Путин, а также профильные министры из более десятка стран и главы крупнейших международных энергетических компаний и организаций. Основной темой панельных дискуссий станет обсуждение мировой энергетической повестки и поиск ответов на существующие вызовы.

В рамках официальной программы состоится более 70 деловых мероприятий, в том числе панельных сессий, круглых столов, лекций и открытых совещаний. Цель форума - демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Он станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития.

На форуме традиционно будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства примет участие в пленарном заседании "Российской энергетической недели", тема дискуссии - "Энергетическое партнерство для устойчивого развития".

Как ранее заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на полях мероприятия в этом году Путин может пообщаться с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Генсек ОПЕК принимал участие в РЭН и в предыдущие годы. В 2018 году Путин провел с Баркиндо отдельную встречу - также на полях РЭН.

Кроме того, во вторник Песков сообщил журналистам, что на форуме президент РФ может встретиться и с главой компании Exxon Mobil Дарреном Вудсом. По словам пресс-секретаря, беседа, если она состоится, будет достаточно краткой, поэтому конкретные проекты обсуждаться на ней вряд ли будут. "Будут обсуждаться вопросы потенциального сотрудничества", - сказал Песков.

"Россия, как один из лидеров мирового ТЭК, вносит серьезный вклад в формирование глобальной энергетической повестки. Я рад, что главы государств, руководители энергетических ведомств и компаний, эксперты из различных стран выбирают Москву и РЭН для обсуждения вопросов развития энергетики. В этом году основными направления дискуссии станут "Устойчивое развитие энергетики для меняющегося мира" и планы развития российского ТЭК до 2024 года, а также возможности, которые открываются перед инвесторами, производителями оборудования и потребителями энергии в связи с запуском масштабных энергетических проектов", - сказал министр энергетики России Александр Новак.

О форуме

РЭН - это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Форум проводится с 2017 года и успел приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности не только в России, но и за рубежом. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго России при поддержке фонда "Росконгресс", проходит в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".

В 2018 году в форуме приняли участие 9 500 человек из 66 стран. Деловая программа насчитывала 67 мероприятий с участием 471 спикера и модератора.