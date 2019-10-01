Силовая электроника и новая эпоха в энергетике

Новая энергетическая парадигма фокусирует усилия промышленности европейских стран на развитии возобновляемых источников энергии. К 2050 году Дания рассчитывает полностью отказаться от энергогенерации за счёт ископаемых источников энергии. По мнению Фреде Блобьерга, лауреата премии «Глобальная энергия» 2019 года, для достижения этой цели необходимо внедрение новых технологий преобразования энергии, в частности, силовой электроники. О своих достижениях в этой области учёный рассказал на лекции «Энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии: перспективы развития», которая прошла в рамках «Энергии знания» ассоциации «Глобальная энергия».

В настоящее время самыми динамично развивающимися отраслями энергетического рынка являются сектора возобновляемых источников энергии и электротранспорта. Развитие этих направлений в ряде европейских стран идёт высокими темпами. Например, Дания планирует полностью отказаться от ископаемых источников энергетики к 2050 году.

«В реализации плана по изменению энергетической парадигмы системы преобразования энергии играют важнейшую роль. Использование высокоэффективной силовой электроники в производстве электроэнергии, ее передаче, распределении и применении для конечных пользователей, а также передовые решения в области систем управления будут способствовать дальнейшему широкомасштабному внедрению возобновляемых источников энергии», - считает Фреде Блобьерг, лауреат премии «Глобальная энергия», руководитель Центра отказоустойчивой силовой электроники при университете Ольборг.

В рамках своего выступления профессор Блобьрег подробно рассказал о том, как достижения силовой энергетики становятся важнейшей частью производства электроэнергии, способствуя снижению затрат на энергоресурсы для конечного потребителя, а также повышают стабильность выдачи энергии в сеть от нестабильных источников – энергии солнца и ветра. Именно эти факторы, по мнению учёного имеют принципиальное значение применимости новаций в ежедневной жизни.

Отметим, Фреде Блобьерг принимал участие более чем в пятидесяти научно-исследовательских проектах производственных компаний. Результаты его исследований используют корпорации ABB, Grundfos, Danfoss, Vestas, Gamesa, KK-Electronic, Fuji, Mitsubishi, Rockwell Automation, Sanken и многие другие. Он самый цитируемый автор среди учёных всех инженерных дисциплин в мире. В 2019 году он стал лауреатам премии «Глобальная энергия», победив в номинации «нетрадиционная энергетика». Премия присуждается ему «за выдающийся технический вклад в развитие интеллектуальных систем управления для широкого использования ВИЭ».