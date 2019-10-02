Системный оператор совершенствует ключевые процессы оперативно-диспетчерского управления с использованием Единой информационной модели

Системный оператор ввел в промышленную эксплуатацию модифицированный программный комплекс «Заявки/Ремонты/Перечень» («CIM ЗРП»), использующий данные Единой информационной модели, основанной на стандартах CIM – Common Information Model.

Программный комплекс «Заявки/Ремонты/Перечень» автоматизирует выполнение ключевых процессов оперативно-диспетчерского управления Единой энергосистемой России: подачу, рассмотрение, согласование и утверждение диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации, формирование сводных годовых и месячных графиков ремонтов и перечней объектов диспетчеризации с их распределением по способу управления.

«CIM ЗРП» заменил программный комплекс, действовавший до внедрения в Системном операторе Единой информационной модели ЕЭС России (ЕИМ).

ЕИМ создана на основе международных стандартов CIM (Common Information Model – IEC 61970, IEC 61968) – единых принципов описания множества элементов электроэнергетической системы, их свойств и связей между ними в виде общепризнанных и одинаково понимаемых определений и понятий – и с 2016 года применяется специалистами АО «СО ЕЭС» в процессах расчета электрических режимов.

Введение нового программного комплекса обеспечило синхронизацию нормативно-справочной информации «CIM ЗРП» с Единой информационной моделью, что позволяет применять данные диспетчерских заявок и графиков ремонтов в расчетных задачах и для визуализации на схемах энергообъектов и энергосистем без промежуточной конвертации. Использование в новом ПК стандартов CIM – это очередной шаг к ликвидации разнородности данных и улучшению качества информации об оборудовании энергообъектов с применением стандартных подходов к интеграции программных комплексов, разработанных независимыми изготовителями.

В рамках подготовки к интеграции справочников заявок, ремонтов и перечней объектов диспетчеризации с Единой информационной моделью ЕЭС России специалистами АО «СО ЕЭС» проведен полный реинжиниринг данных справочников «CIM ЗРП», используемых во всех региональных филиалах компании, с приведением их в соответствие данным ЕИМ.