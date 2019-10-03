Федеральная сетевая компания проведет дни открытых дверей для поставщиков в шести регионах России

С 9 октября по 13 декабря 2019 года ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) проведет в Сочи, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Сургуте, Перми и Красноярске дни открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур, включая субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Серия мероприятий пройдет в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов МСП», а также профильной программы партнерства компании. К работе привлечены представители АО «Корпорация МСП».

В программе встреч – обсуждение изменений законодательства РФ и новой редакции единого стандарта закупок ПАО «ФСК ЕЭС», рассмотрение результатов мероприятий, направленных на расширение участия МСП в закупках компании. Представители малого и среднего бизнеса смогут провести презентации продукции и услуг.



Федеральная сетевая компания с 2014 года реализует программу партнерства с субъектами МСП, участниками которой являются 88 организаций. В перечень товаров, работ и услуг, закупки которых осуществляются только у малого и среднего бизнеса, включено 117 позиций. В 2018 году компанией были проведены на конкурсной основе закупочные процедуры на общую сумму 159,9 млрд рублей. Объем закупок у субъектов МСП составил 65,9 млрд рублей.



Расширение сотрудничества с МСП, в числе прочего, содействует решению компанией задачи импортозамещения. В 2018 году доля российского основного электротехнического оборудования в закупках компании составила 91%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 95%, что соответствует целям Энергетической стратегии России.