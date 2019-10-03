Газомоторное топливо переходит на стратегию опережающего развития

2 октября 2019 года в рамках III Российской энергетической недели состоялось отраслевое совещание «Опережающее развитие инфраструктуры – стратегия развития рынка газомоторного топлива» под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.

В 2013-2018 гг. удалось реализовать масштабный пилотный проект, в результате которого в большинстве регионов страны появилась сеть газозаправочных станций, автомобильная техника на компримированном газе стала серийно производиться и применяться в городском коммунальном хозяйстве и пассажирских перевозках.

По словам Дмитрия Козака, в целях повышения конкурентоспособности транспортной отрасли и улучшения экологии в 2019 году начался новый этап развития рынка – реализация стратегии опережающего развития сети газомоторных заправочных станций, которая позволит создать необходимые условия для инвестиций в расширение парков машин на газомоторном топливе.

«В настоящее время разработана полноценная программа, в том числе «дорожная карта» и параметры финансирования 27 регионов до 2024 года. Мы планируем применить кластерный подход с поэтапным географическим разрезом. Первая пилотная зона – Нижегородская, Белгородская и Ростовская области. Затем последует расширение программы. Основные дорожные магистрали не просто нужно обеспечить инфраструктурой, она должна быть востребована. Перевод жилищно-коммунальной и городской транспортной техники на газомоторное топливо – это оптимизация затрат и снижение негативного воздействия на экологию», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.

В качестве ключевых целевых показателей будут учитываться количество заправочных станций и транспорта на газомоторном топливе.

«Опережающего развития планируется достичь за счет господдержки, однако поступательное развитие сети в регионах, не попавших в число приоритетных по «дорожной карте», не должно прекращаться. В ближайшие пять лет 50 млрд. рублей будут направлены на переоборудование существующего транспорта и расширение линейки новой техники, поддержку спроса на газомоторные автомобили и строительство новых заправочных станций, соответственно», – добавил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

В ходе совещания эксперты детально обсудили задачи в области развития инфраструктуры, увеличения модельного ряда техники на КПГ и СПГ, развития программы переоборудования, системных мер по стимулированию перехода на газомоторное топливо, популяризации газомоторного топлива, создания условий для инвесторов.

«В 2019 году окупаемость газомоторного транспорта сократилась до 3,1 года. Повышение транспортной эффективности – значимый фактор для его приобретения и использования в регионах», – доложил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.

Главы регионов, присутствующие на мероприятии высоко оценили программу льготного лизинга, закрепленную в «дорожной карте», а также подчеркнули значимость реализации программы.

«Ближайшие три года в Белгородской области планируется полностью перевести общественный пассажирский транспорт на газ. Мы стараемся привлекать инвесторов за счет налоговых льгот и предоставления земельных участков в аренду без торгов», -–рассказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поделился опытом по расширению автомобильного парка на газомоторном топливе:

«На Кузбассе уже работают огромные 130-тонные самосвалы на СПГ. Экономический эффект уже составил 3,5 миллиона рублей. Для нас это значительное снижение себестоимости работ и, конечно, вредного воздействия на экологию. Уверен, эти же системы могут быть внедрены во всей угольной и горно-рудной инфраструктуре».

Группа «Газпром» является ключевым инвестором отрасли и взаимодействует как с регионами, так и с производителями транспорта. Заместитель председателя правления, член совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов обозначил целевой показатель: увеличение доли транспорта на газомоторном топливе в 10 раз – до 7% к 2024 году. Ключевым драйвером станет грузовой транспорт. До этого времени планируется открыть не менее 189 заправочных станций, в том числе на федеральных трассах.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.