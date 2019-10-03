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Инновации (разработки)

Минэнерго планирует разработать программу по водородной энергетике

Минэнерго планирует разработать программу по водородной энергетике

3 октября 2019, 16:20
Рубрика: Инновации
Метки: МИНЭНЕРГО, ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Министерство энергетики России планирует в течение трех-шести месяцев разработать национальную программу развития водородного топлива. Об этом сообщил ТАСС директор департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин в кулуарах Российской энергетической недели.

"Сроки пока никакие себе не ставили, собираем предложения. Я думаю, что до конца года, может быть в течение полугода, мы эту программу разработаем", - сказал он.

Выступая на энергонеделе, Кулапин отметил, что водородное топливо займет свое место в глобальном энергетическом балансе в достаточно обозримом будущем.

"У России есть конкурентные преимущества, чтобы занять свое место на конкурирующем рынке недорогого и экологически чистого вида топлива", - отметил глава департамента.

В министерстве принято решение о разработке в инициативном порядке национальной программы развития водородного топлива, напомнил Кулапин.

Компания: Министерство энергетики РФ

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