На 95% локализуют в России поршневой компрессор Borsig ZM, заявили на ПМГФ-2019

2 октября в рамках Петербургского международного газового форума прошел технический семинар. Ключевой доклад представил Олег Бычков, генеральный директор ООО «ИНГК», участник «ЭнергоИнновации». Спикер презентовал новые технические решения для компримирования газа и подробно рассказал о совершенно уникальном для России событии — возможности создания современного поршневого компрессора по немецкой модели Borsig ZM.

Напомним, Международный конгресс специалистов нефтегазовой индустрии «Новые подходы в производстве, модернизации и автоматизации компрессорных станций для повышения эффективности компримирования газа» проводится в 8-й раз. В этом году организаторами выступили Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» и Ассоциация компрессорных заводов. Модераторами выступили заместитель Председателя Правления, Ассоциации компрессорных заводов Михаил Крюков и Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов.

Один из наиболее обсуждаемых инициатив, озвученных в рамках технического семинара, это проект по локализации поршневого компрессора. Идея принадлежит одному из учредителей «ЭнергоИнновации» компании «ИНГК».

Напомним, ИНГК приобрела один из ведущих производителей поршневых и центробежных компрессоров Borsig ZM Compression GmbH (г. Мееране, Германия) для расширения номенклатурной линейки производимой продукции. Позади первая стадия — приобретение предприятия со всем технологическим циклом. Сейчас один из самых важных моментов — локализация и поиск партнеров. Предполагается, что в течение ближайших нескольких лет компрессор Borsig ZM будет локализован на 95%. Это важный шаг в отечественной компрессии, заявил руководитель ООО «ИНГК» Олег Бычков.

Поршневые компрессоры производства Borsig ZM по своим конструктивным и эксплуатационным особенностям идеально подходят для использования в составе блочно-модульных и стационарных АНГКС – одного из активно развиваемых направлений деятельности ПАО «Газпром». Также компрессоры Borsig ZM востребованы для использования в качестве дожимных компрессорных установок топливных газов электростанций, компримирования технологических газов в процессах переработки природного газа и его сжижения (технологии СПГ). С особенностями их работы энергоинноваторы и познакомят участников выставки Петербургского международного газового форума.

Добавим, «ЭнергоИнновацию» на семинаре представляли несколько экспертов. Так, Константин Хабиров, руководитель департамента газового оборудования ООО «ЧКЗ», рассказал о повышении энергоэффективности газоперекачивающих компрессорных станций. Сергей Чернышов, менеджер по ключевым клиентам «Катерпиллар Нефть и Газ», презентовал опыт применения цифровых технологий для повышения энергоэффективности.

Михаил Смирнов отметил, удалось обсудить ключевые моменты, затрагивающие современную компрессию. Главное, что впереди большие перспективы, реализация интересных и новаторских решений.