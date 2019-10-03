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Инвестиции (проекты)

Почти 270 тыс. кв.м жилья планирует построить ГК "Кортрос" в 2019 году

Почти 270 тыс. кв.м жилья планирует построить ГК Кортрос в 2019 году

3 октября 2019, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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ГК "Кортрос" планирует по итогам этого года ввести в эксплуатацию около 270 тыс. кв.м жилья, рассказал журналистам в четверг генеральный директор компании Станислав Киселев.

"Мы планируем ввести в этом году 269 тыс. кв.м жилья, из них 150 тыс. кв.м — это Екатеринбург, 90 тыс. кв.м — Москва и где-то 30 тыс. кв.м — Пермь. Всего в стройке в данный момент находится 830 тыс. кв.м жилья", — сказал Киселев.

Он добавил, что совокупный объём инвестиций компании в строительство жилья в этом году составит около 16 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель вырастет на 20%.

"Выручка компании в этом году должна вырасти на 17% по сравнению с предыдущим годом", — отметил Киселев.

ГК "Кортрос" реализует проекты по созданию объектов недвижимости различных сегментов. Компания имеет построенные объекты в таких крупных городах России, как Москва, Cанкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Ярославль, Сочи.

Компания: ТАСС

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